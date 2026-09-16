Mãe é presa por suspeita de matar a filha de oito anos na Bahia

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Uma menina de 8 anos, identificada como Isabela Barreto Santos, foi encontrada morta dentro de casa, em Jequié, no sudoeste da Bahia. A mãe da criança, Ediana Barreto dos Santos de Jesus, de 44 anos, foi presa em flagrante sob suspeita de envolvimento na morte da filha.

O caso aconteceu na noite de segunda-feira, 14, no Loteamento Betaville. A mulher foi hospitalizada após ingerir medicamentos e permanece sob custódia policial. A causa da morte da criança ainda será determinada por exames periciais.

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Segundo informações da Polícia Militar, o pai de Isabela chegou do trabalho e encontrou Ediana caída no chão. A menina estava sobre uma cama e já não apresentava sinais vitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a mulher para o Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), por volta das 19h30. Ela recebeu atendimento médico e teve o quadro de saúde estabilizado.

Mãe ficou sob custódia no hospital

Durante as primeiras apurações, circunstâncias encontradas no local levantaram suspeitas sobre uma possível participação da mãe na morte da filha.

Diante dos indícios, o delegado Mateus de Arruda determinou que Ediana permanecesse sob custódia policial no hospital, em situação de flagrante por suspeita de homicídio qualificado.

Após receber alta médica, a mulher deverá ser encaminhada para uma unidade policial, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Perícia tenta esclarecer causa da morte

O corpo de Isabela foi encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização de exames. A perícia deverá apontar a causa da morte e verificar, entre outras possibilidades investigadas, se houve ingestão ou administração de medicamentos.

A Polícia Civil também apura os medicamentos encontrados no imóvel, as respectivas quantidades e se existe relação entre a intoxicação apresentada pela mãe e a morte da criança.