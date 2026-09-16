POLÍCIA
Bahia prende 65 faccionados, bloqueia R$ 100 milhões e reduz mortes em Salvador
Balanço foi apresentado por Jerônimo Rodrigues após três operações realizadas na última semana
As forças de segurança da Bahia prenderam 65 integrantes de facções criminosas durante três operações realizadas na última semana, segundo informou o governador Jerônimo Rodrigues nesta quarta-feira, 16. Além das prisões, as ações resultaram na apreensão de armas e drogas e no bloqueio de mais de R$ 100 milhões relacionados às organizações criminosas. O resultado faz parte de uma estratégia que passou a incluir o enfrentamento à estrutura financeira das facções, para além das ações policiais.
Em Salvador, dados da Secretaria da Segurança Pública indicam uma redução próxima de 30% nas mortes violentas.
“Só na última semana, em três operações contra facções, nós prendemos 65 criminosos, apreendemos armas, drogas e bloqueamos mais de R$ 100 milhões. Tudo isso só é possível graças ao esforço dos homens e mulheres que se empenham todos os dias no combate ao crime”, afirmou o governador.
Jerônimo ressaltou que o sufocamento financeiro das organizações criminosas passou a concentrar os esforços do Estado e que as operações contam com a cooperação de polícias de outros estados e da Polícia Federal. “Minha ordem é essa. As forças de segurança da Bahia, em cooperação com as polícias de outros estados e a Polícia Federal, atuando para asfixiar cada vez mais o crime organizado, enfrentar as facções criminosas e devolver a paz às famílias baianas. Não recuaremos dessa missão”, declarou.
Balanço do ano
O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, afirmou que as ações contra as facções são sustentadas por investimentos, integração entre as forças e uso de inteligência. Somente neste ano, as forças de segurança já apreenderam mais de 15 toneladas de drogas, desarticularam mais de 30 laboratórios e retiraram de circulação mais de 4 mil armas de fogo. O secretário citou ainda a apreensão de um arsenal durante as operações integradas da última semana e garantiu que o trabalho será permanente: “seguiremos trabalhando sem trégua contra as facções”.
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O governador lembrou também os investimentos na estrutura da segurança pública. Desde o início da gestão, a contratação de policiais, peritos e bombeiros elevou o efetivo em 30% em relação ao de 20 anos atrás, e a estrutura foi ampliada com novas delegacias e batalhões, viaturas, coletes, helicópteros e drones.
Cerco às facções será ampliado
O programa de governo de Jerônimo Rodrigues prevê 13 novos compromissos para ampliar o enfrentamento ao crime organizado em todo o estado. Entre as medidas estão a contratação de novos policiais e bombeiros, o fortalecimento da investigação e da perícia, o combate ao patrimônio das organizações criminosas e a criação de uma Plataforma Estadual Integrada de Dados e Inteligência, além da ampliação do Bahia pela Paz e da integração entre as forças estaduais, os municípios e a União.
O plano inclui o uso mais amplo de câmeras corporais, videomonitoramento inteligente, reconhecimento facial e leitura automática de placas, a modernização de delegacias, batalhões e unidades prisionais, o reforço da proteção às mulheres e aos grupos vulneráveis, o apoio às Guardas Municipais e ações de segurança para áreas turísticas.
No sistema prisional, as propostas preveem a ampliação da infraestrutura, a construção de unidades de segurança máxima e o fortalecimento da assistência jurídica, da educação e da qualificação profissional. A estratégia combina repressão ao crime organizado, inteligência e prevenção, com ações voltadas à ressocialização e à reintegração social dos egressos.