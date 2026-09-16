Bahia prende 65 faccionados, bloqueia R$ 100 milhões e reduz mortes em Salvador

As forças de segurança da Bahia prenderam 65 integrantes de facções criminosas durante três operações realizadas na última semana, segundo informou o governador Jerônimo Rodrigues nesta quarta-feira, 16. Além das prisões, as ações resultaram na apreensão de armas e drogas e no bloqueio de mais de R$ 100 milhões relacionados às organizações criminosas. O resultado faz parte de uma estratégia que passou a incluir o enfrentamento à estrutura financeira das facções, para além das ações policiais.

Em Salvador, dados da Secretaria da Segurança Pública indicam uma redução próxima de 30% nas mortes violentas.

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“Só na última semana, em três operações contra facções, nós prendemos 65 criminosos, apreendemos armas, drogas e bloqueamos mais de R$ 100 milhões. Tudo isso só é possível graças ao esforço dos homens e mulheres que se empenham todos os dias no combate ao crime”, afirmou o governador.

Jerônimo ressaltou que o sufocamento financeiro das organizações criminosas passou a concentrar os esforços do Estado e que as operações contam com a cooperação de polícias de outros estados e da Polícia Federal. “Minha ordem é essa. As forças de segurança da Bahia, em cooperação com as polícias de outros estados e a Polícia Federal, atuando para asfixiar cada vez mais o crime organizado, enfrentar as facções criminosas e devolver a paz às famílias baianas. Não recuaremos dessa missão”, declarou.

Balanço do ano

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, afirmou que as ações contra as facções são sustentadas por investimentos, integração entre as forças e uso de inteligência. Somente neste ano, as forças de segurança já apreenderam mais de 15 toneladas de drogas, desarticularam mais de 30 laboratórios e retiraram de circulação mais de 4 mil armas de fogo. O secretário citou ainda a apreensão de um arsenal durante as operações integradas da última semana e garantiu que o trabalho será permanente: “seguiremos trabalhando sem trégua contra as facções”.

O governador lembrou também os investimentos na estrutura da segurança pública. Desde o início da gestão, a contratação de policiais, peritos e bombeiros elevou o efetivo em 30% em relação ao de 20 anos atrás, e a estrutura foi ampliada com novas delegacias e batalhões, viaturas, coletes, helicópteros e drones.

Cerco às facções será ampliado

O programa de governo de Jerônimo Rodrigues prevê 13 novos compromissos para ampliar o enfrentamento ao crime organizado em todo o estado. Entre as medidas estão a contratação de novos policiais e bombeiros, o fortalecimento da investigação e da perícia, o combate ao patrimônio das organizações criminosas e a criação de uma Plataforma Estadual Integrada de Dados e Inteligência, além da ampliação do Bahia pela Paz e da integração entre as forças estaduais, os municípios e a União.

O plano inclui o uso mais amplo de câmeras corporais, videomonitoramento inteligente, reconhecimento facial e leitura automática de placas, a modernização de delegacias, batalhões e unidades prisionais, o reforço da proteção às mulheres e aos grupos vulneráveis, o apoio às Guardas Municipais e ações de segurança para áreas turísticas.

No sistema prisional, as propostas preveem a ampliação da infraestrutura, a construção de unidades de segurança máxima e o fortalecimento da assistência jurídica, da educação e da qualificação profissional. A estratégia combina repressão ao crime organizado, inteligência e prevenção, com ações voltadas à ressocialização e à reintegração social dos egressos.