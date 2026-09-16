BAHIA
Terrenos públicos eram vendidos com documentos sem validade na Chapada Diamantina
Dupla envolvida na ação criminosa foi presa durante Operação Malhas da Lei
Dois homens, de 34 e 39 anos, foram presos suspeitos de comercializar ilegalmente terrenos pertencentes ao município de Mucugê, na Chapada Diamantina. As prisões ocorreram nesta quarta-feira, 16, no bairro Nova Mucugê, durante a Operação Malhas da Lei.
De acordo com a Polícia Civil, os investigados negociavam os terrenos com terceiros e utilizavam documentos de compra e venda sem validade jurídica para formalizar as transações.
Além dos mandados de prisão, os dois homens foram autuados em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
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Mandados cumpridos
Durante a operação, os policiais também cumpriram três mandados de busca e apreensão. Cinco veículos, três celulares, um revólver, 14 munições e R$ 8 mil em dinheiro foram encontrados e apreendidos.
Os suspeitos e todo o material recolhido foram encaminhados à delegacia. Os homens permanecem à disposição da Justiça.
A operação contou com equipes das Delegacias Territoriais de Mucugê e Seabra.