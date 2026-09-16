Terrenos públicos eram vendidos com documentos sem validade na Chapada Diamantina

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Dois homens, de 34 e 39 anos, foram presos suspeitos de comercializar ilegalmente terrenos pertencentes ao município de Mucugê, na Chapada Diamantina. As prisões ocorreram nesta quarta-feira, 16, no bairro Nova Mucugê, durante a Operação Malhas da Lei.

De acordo com a Polícia Civil, os investigados negociavam os terrenos com terceiros e utilizavam documentos de compra e venda sem validade jurídica para formalizar as transações.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além dos mandados de prisão, os dois homens foram autuados em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Mandados cumpridos

Durante a operação, os policiais também cumpriram três mandados de busca e apreensão. Cinco veículos, três celulares, um revólver, 14 munições e R$ 8 mil em dinheiro foram encontrados e apreendidos.

Os suspeitos e todo o material recolhido foram encaminhados à delegacia. Os homens permanecem à disposição da Justiça.

A operação contou com equipes das Delegacias Territoriais de Mucugê e Seabra.