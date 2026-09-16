Empresário é morto a tiros por três homens na Bahia

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A Polícia Civil da Bahia investiga a morte do empresário Danilo Bispo Silva, de 34 anos, assassinado na tarde desta terça-feira, 15, na Rua Rafael Lopes, no Centro de Teofilândia. Era por volta das 15h30, quando o rapaz foi executado a tiros nas proximidades do Estádio Municipal de Teofilândia, quase em frente à loja de material de construção da qual ele era dono.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime foi praticado por três homens, que ainda não foram identificados. Eles chegaram ao local em um veículo Chevrolet Spin, de cor branca, e fugiram logo em seguida.

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Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, mas quando chegaram, Danilo já estava morto. Até esta quarta-feira, 16, ninguém havia sido identificado e/ ou preso. A motivação é apurada. As informações são do Teofilândia Acontece.