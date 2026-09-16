Messi do crime forneceu armas para faccionados mortos em Salvador

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Um dos criminosos mais procurados da Bahia, Pablo Carvalho dos Santos, o “Messi”, forneceu armas para os faccionados mortos pelo Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) na tarde de terça-feira, 15, no bairro de Cajazeiras, em Salvador. Ele é o 2 de Copas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

Com os criminosos, foram apreendidos quatro fuzis calibres 5,56 e 7,62, carabina, espingarda, pistolas, carregadores, colete balístico, munições e drogas. Eles acumulavam passagens por tráfico de drogas, roubo, estelionato e porte ilegal de arma de fogo.

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Segundo a SSP-BA, informações sobre o 2 de Copas do Baralho do Crime podem ser enviadas através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP). O anonimato é garantido por lei.

Criminoso é um dos mais procurados da Bahia e integra o Baralho do Crime da SSP-BA - Foto: Divulgação | SSP-BA

Faccionados ostentavam armas nas redes sociais

Os nove suspeitos mortos durante um confronto com policiais em Cajazeiras exibiam armas de fogo e faziam referências a uma facção criminosa nas redes sociais. A informação foi divulgada na terça-feira, 15, pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia.

De acordo com a pasta, os homens também são apontados como integrantes do grupo responsável por ataques armados contra rivais registrados na região de Cajazeiras nos últimos 30 dias.

As publicações nas redes sociais mostravam os suspeitos com armamentos e exibindo siglas relacionadas à organização criminosa. A SSP-BA não detalhou quais dos ataques ocorridos recentemente são atribuídos ao grupo.

Faccionados ostentavam armas nas redes sociais - Foto: Divulgação | SSP-BA

Relembre o caso

Os nove homens morreram após um confronto com equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo), durante uma intensificação do policiamento em Cajazeiras.

Conforme a polícia, homens armados teriam disparado contra as guarnições e fugido por uma área de mata. Durante a ação, nove suspeitos foram atingidos e socorridos para o Hospital Professor Eládio Lasserre, mas não resistiram aos ferimentos. Um homem foi preso.

Com o grupo, foram apreendidas 11 armas de fogo, entre elas quatro fuzis de calibres 7,62 e 5,56, uma carabina, uma espingarda e cinco pistolas. Carregadores, munições, drogas e um colete balístico também foram encontrados.

Segundo informação divulgada anteriormente pela SSP-BA, o colete apreendido pode ter sido desviado do Exército Brasileiro. Ainda não há informações sobre quando ou de qual unidade militar o equipamento teria sido retirado. A possível origem deverá ser apurada.

O policiamento segue reforçado em Cajazeiras. Informações sobre integrantes de organizações criminosas podem ser repassadas anonimamente ao Disque Denúncia da SSP, pelo número 181.