MEGAOPERAÇÃO
Mais de 30 pessoas são presas em operação contra facção na Bahia e outros estados
Prisões aconteceram na manhã desta quarta-feira, 16
Um total de 32 mandados de prisão preventiva foram cumpridos durante a Operação Eirene II, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e pelas polícias Militar, Civil e Federal nesta quarta-feira, 16.
As prisões foram realizadas simultaneamente nos estados da Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Goiás.
Os mandados foram cumpridos contra integrantes de um grupo criminoso investigado por envolvimento com tráfico de drogas, homicídios, extorsão, lavagem de dinheiro, posse e porte ilegal de armas de fogo, entre outros crimes.
Na Bahia, foram cumpridos 21 mandados de prisão, sendo:
- 9 em Jequié;
- 6 em Vitória da Conquista;
- 2 em Serrinha;
- 1 em cada uma das cidades de Mutuípe, Laje, Ilhéus, Brumado e Salvador.
Nos demais estados, foram realizadas quatro prisões em São Paulo, cinco em Minas Gerais e uma em Goiás.
Além disso, a Justiça autorizou a constrição patrimonial de mais de R$ 12 milhões em ativos financeiros e bens vinculados aos integrantes do grupo investigado.
Constrição patrimonial é uma medida judicial que restringe ou impede o proprietário de dispor livremente de determinados bens ou valores, geralmente para garantir o pagamento de uma dívida ou o cumprimento de uma obrigação.
A Operação Eirene II é resultado de uma atuação integrada das Forças da Segurança e órgãos envolvidos no enfrentamento ao crime organizado.