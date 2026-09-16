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Mais de 30 pessoas são presas em operação contra facção na Bahia e outros estados

Prisões aconteceram na manhã desta quarta-feira, 16

Edvaldo Sales
Por
Prisões aconteceram na manhã desta quarta-feira, 16
Prisões aconteceram na manhã desta quarta-feira, 16 - Foto: Flávia Vieira | Ascom SSP

Um total de 32 mandados de prisão preventiva foram cumpridos durante a Operação Eirene II, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e pelas polícias Militar, Civil e Federal nesta quarta-feira, 16.

As prisões foram realizadas simultaneamente nos estados da Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

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Os mandados foram cumpridos contra integrantes de um grupo criminoso investigado por envolvimento com tráfico de drogas, homicídios, extorsão, lavagem de dinheiro, posse e porte ilegal de armas de fogo, entre outros crimes.

Na Bahia, foram cumpridos 21 mandados de prisão, sendo:

  • 9 em Jequié;
  • 6 em Vitória da Conquista;
  • 2 em Serrinha;
  • 1 em cada uma das cidades de Mutuípe, Laje, Ilhéus, Brumado e Salvador.

Nos demais estados, foram realizadas quatro prisões em São Paulo, cinco em Minas Gerais e uma em Goiás.

Além disso, a Justiça autorizou a constrição patrimonial de mais de R$ 12 milhões em ativos financeiros e bens vinculados aos integrantes do grupo investigado.

Constrição patrimonial é uma medida judicial que restringe ou impede o proprietário de dispor livremente de determinados bens ou valores, geralmente para garantir o pagamento de uma dívida ou o cumprimento de uma obrigação.

A Operação Eirene II é resultado de uma atuação integrada das Forças da Segurança e órgãos envolvidos no enfrentamento ao crime organizado.

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Bahia Polícia

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