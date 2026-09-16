POLÍCIA
Megaoperação mira facção na Bahia e bloqueia R$ 12 milhões em bens
Ação foi deflagrada simultâneamente em outros três estados além da Bahia
Uma organização criminosa investigada por diversos crimes virou alvo de uma megaoperação deflagrada na manhã desta quarta-feira, 16, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) juntamente das polícias Civil e Militar, em quatro estados do Brasil, incluindo a Bahia.
Nomeada como Operação Eirene II, a ação já bloqueou R$ 12 milhões em ativos financeiros ligados ao grupo e ainda reúne forças de segurança buscando desarticular a organização criminosa que atua na região Sudoeste da Bahia, em especial na cidade de Jequié e municípios próximos.
Ação acontece de forma simultânea em outros estados
Além da Bahia, a operação atua de forma simultânea em outros três estados: São Paulo, Minas Gerais e Goiás.
No território baiano, a operação busca cumprir mandados nas cidades de:
- Jequié;
- Mutuípe;
- Laje;
- Vitória da Conquista;
- Ilhéus;
- Itapetinga;
- Serrinha;
- Salvador;
- Brumado.
Grupo é envolvido com diversos tipos de crime
De acordo com as investigações, a organização estaria envolvida com diversas atividades criminais, como:
- Tráfico de drogas;
- Posse e porte ilegal de armas de fogo;
- Homicídios;
- Extorsão;
- Lavagem de dinheiro;
- Entre outros crimes.
Bloqueio de mais de R$ 12 milhões
Além dos mandados emitidos, a Justiça autorizou o bloqueio de mais de R$ 12 milhões em ativos financeiros e bens ligados ao grupo criminoso.
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Participam da Operação a FICCO/BA, Polícia Federal, a 9ª e a 4ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpin), os Comandos de Policiamento da Região do Médio Rio de Contas, Recôncavo, Sudoeste e Sul, FICCO Ilhéus e as Secretarias Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (SEAP/BA).