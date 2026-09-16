Megaoperação mira facção na Bahia e bloqueia R$ 12 milhões em bens

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Uma organização criminosa investigada por diversos crimes virou alvo de uma megaoperação deflagrada na manhã desta quarta-feira, 16, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) juntamente das polícias Civil e Militar, em quatro estados do Brasil, incluindo a Bahia.

Nomeada como Operação Eirene II, a ação já bloqueou R$ 12 milhões em ativos financeiros ligados ao grupo e ainda reúne forças de segurança buscando desarticular a organização criminosa que atua na região Sudoeste da Bahia, em especial na cidade de Jequié e municípios próximos.

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Ação acontece de forma simultânea em outros estados

Além da Bahia, a operação atua de forma simultânea em outros três estados: São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

No território baiano, a operação busca cumprir mandados nas cidades de:

Jequié;

Mutuípe;

Laje;

Vitória da Conquista;

Ilhéus;

Itapetinga;

Serrinha;

Salvador

Brumado.

Operação Eirene II - Foto: Flávia Vieira/ Ascom SSP

Grupo é envolvido com diversos tipos de crime

De acordo com as investigações, a organização estaria envolvida com diversas atividades criminais, como:

Tráfico de drogas;

Posse e porte ilegal de armas de fogo;

Homicídios;

Extorsão;

Lavagem de dinheiro;

Entre outros crimes.

Bloqueio de mais de R$ 12 milhões

Além dos mandados emitidos, a Justiça autorizou o bloqueio de mais de R$ 12 milhões em ativos financeiros e bens ligados ao grupo criminoso.

Participam da Operação a FICCO/BA, Polícia Federal, a 9ª e a 4ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpin), os Comandos de Policiamento da Região do Médio Rio de Contas, Recôncavo, Sudoeste e Sul, FICCO Ilhéus e as Secretarias Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (SEAP/BA).