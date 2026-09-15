Viatura da Polícia Civil trafega na contramão e atinge motociclista na Bahia

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Um motociclista de 65 anos ficou ferido após ser atingido por uma viatura da Polícia Civil que trafegava na contramão, na segunda-feira, 14, em Ibotirama, no oeste da Bahia. O momento da batida foi registrado por uma câmera de segurança.

O acidente aconteceu na Avenida João Alves Martins, nas proximidades da Igreja Matriz Nossa Senhora da Guia.

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Nas imagens, a viatura aparece seguindo pela contramão da via. Na sequência, o motociclista inicia uma manobra de retorno e acaba atingido de frente pelo veículo policial.

Com a força do impacto, a motocicleta ficou destruída e presa embaixo da viatura.

Motociclista foi levado para hospital

O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital do Oeste, em Barreiras. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Nenhum dos ocupantes da viatura ficou ferido.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial de Ibotirama apura as circunstâncias do acidente. Guias para perícias e exames de lesões foram expedidas, e testemunhas são ouvidas para esclarecer a dinâmica da colisão.