HOMICÍDIO QUALIFICADO
Homem é preso suspeito de matar evangélica; eles eram da mesma igreja
Suspeito se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado
O homem suspeito de sequestrar, torturar e matar a estudante universitária Jamili de Jesus Nunes da Silva, 22 anos, foi preso nesta segunda-feira, 14, em Curuça, no nordeste do Pará. Ismael Lucas da Silva e Silva foi detido temporariamente após se apresentar com um advogado, em uma delegacia de Castanhal.
A jovem, que era evangélica e congregava na igreja Assembleia de Deus, a mesma de Ismael, foi encontrada morta na manhã da quinta-feira, 10, em uma área de piçarreira no distrito de Abade, em Curuçá.
Jamili havia sido vista com vida pela última vez, quando saiu de casa dizendo que iria caminha e depois buscaria um dinheiro que havia emprestado.
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Moradores da região onde onde o corpo foi localizado disseram à polícia que, na noite anterior, viram um veículo branco passando em alta velocidade. Na ocasião, segundo eles, foi possível ouvir alguém pedindo ajuda.
Na quinta-feira, a polícia apreendeu um carro que teria sido usado no crime. Não foi informado se foi o mesmo visto pelas testemunhas. O caso é investigado como homicídio qualificado.