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HOMICÍDIO QUALIFICADO

Homem é preso suspeito de matar evangélica; eles eram da mesma igreja

Suspeito se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado

Andrêzza Moura
Por
Ismael foi apontado como autor da morte da jovem
Ismael foi apontado como autor da morte da jovem - Foto: Reprodução Redes Sociais

O homem suspeito de sequestrar, torturar e matar a estudante universitária Jamili de Jesus Nunes da Silva, 22 anos, foi preso nesta segunda-feira, 14, em Curuça, no nordeste do Pará. Ismael Lucas da Silva e Silva foi detido temporariamente após se apresentar com um advogado, em uma delegacia de Castanhal.

A jovem, que era evangélica e congregava na igreja Assembleia de Deus, a mesma de Ismael, foi encontrada morta na manhã da quinta-feira, 10, em uma área de piçarreira no distrito de Abade, em Curuçá.

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Jamili havia sido vista com vida pela última vez, quando saiu de casa dizendo que iria caminha e depois buscaria um dinheiro que havia emprestado.

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Moradores da região onde onde o corpo foi localizado disseram à polícia que, na noite anterior, viram um veículo branco passando em alta velocidade. Na ocasião, segundo eles, foi possível ouvir alguém pedindo ajuda.

Na quinta-feira, a polícia apreendeu um carro que teria sido usado no crime. Não foi informado se foi o mesmo visto pelas testemunhas. O caso é investigado como homicídio qualificado.

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evangélica JOVEM MORTA Polícia Civil

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