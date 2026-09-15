Família fecha rodovia e cobra Justiça um mês após morte de menino na Bahia

Há exatos 30 dias, familiares do pequeno Callvin Marques Conceição, de 4 anos, esperam que o homem responsável pelo atropelamento e morte do garoto seja punido. Nesta terça-feira, 15, dia em que o caso completa um mês, eles fecharam parte da BA-504, no povoado Olhos d'Água, em Itanagra, para pedir por Justiça.

Durante o ato, os parentes atearam fogo em objetos e usaram cartazes para chamar a atenção do motoristas que passavam pela rodovia, que fica na Linha Verde. Um memorial em homenagem a Callvin foi construído no local onde ele morreu.

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Segundo a tia do menino, a atendente de padaria Daiane Marques dos Santos, 23, a criança foi atingida pelo veículo enquanto brincava na porta de casa. A residência da família fica às margens da BA.

1 de 6 | Foto: Arquivo pessoal

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Na ocasião, o garoto estava com uma prima, de 12 anos, e a irmã, uma bebê, de 1 ano e um mês. No momento do fato, a criança menor, que estava no colo da adolescente, foi arremessada no chão e teve fratura no crânio. Ela segue em tratamento.

“Até então, o causador do acidente não teve nenhuma punição, está vivendo em liberdade", disse Daiane, em entrevista anterior ao A TARDE.

O motorista

O condutor do veículo que atropelou Callvin foi identificado como sendo o engenheiro civil Yan Santana Araújo, de 28. Ele dirigia o Chevrolet Cruze preto, placa policial FZD0B64, com registro de Cachoeira Paulista, São Paulo.

Segundo o advogado da família, Bruno Alexandro, o homem não é baiano, no entanto, reside na cidade de Alagoinhas, no agreste da Bahia.

Veículo que atropelou Callvin - Foto: Arquivo pessoal

O A TARDE tentou contato com Yan para ouvir a versão dele, mas até a publicação desta matéria, não havia dado retorno. O engenheiro já havia sido contatado em outro momento, entretanto não respondeu.

O Grupo A TARDE ressalta que o espaço segue aberto para possíveis manifestações do citado.

A Polícia Civil

A reportagem também procurou a Polícia Civil para obter informações sobre o andamento das investigações. Por meio de nota, o órgão informou apenas que um inquérito foi instaurando, mas não deu detalhes.

"A Delegacia Territorial (DT/Alagoinhas) instaurou um inquérito policial para investigar a morte de Callvin Marques Conceição, de quatro anos, ocorrida no dia 15 de agosto, na BA-505, próximo à localidade de Araçás Olhos D’Água, zona rural de Itanagra. De acordo com a ocorrência, a criança foi atropelada e morreu no local. Guias para perícia e remoção foram expedidas. Os laudos periciais são aguardados para a conclusão do procedimento".