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Idoso é atropelado por viatura da Polícia Civil que trafegava na contramão na Bahia

Polícia Civil apura acidente e realiza oitivas para esclarecer circunstâncias da colisão

Luan Julião
Por
Idoso foi socorrido pelo Samu e levado para uma unidade médica;
Idoso foi socorrido pelo Samu e levado para uma unidade médica; - Foto: Reprodução / velhochiconews

Um idoso de 65 anos, identificado preliminarmente como Cícero, ficou ferido após ser atropelado por uma viatura da Polícia Civil enquanto pilotava uma motocicleta, na tarde desta segunda-feira, 14, no Centro de Ibotirama, no oeste da Bahia.

Conforme informações obtidas pela reportagem, a viatura teria atingido a motocicleta enquanto trafegava na contramão. A circunstância, no entanto, ainda deverá ser esclarecida pela investigação conduzida pela própria Polícia Civil.

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Segundo informações confirmadas pelo A TARDE, os policiais estavam a caminho de uma segunda diligência, que tinha horário marcado no Fórum, após terem realizado outro atendimento. Durante o deslocamento, a equipe teria encontrado um congestionamento provocado por algumas carretas na rodovia.

Ainda de acordo com o relato, diante do atraso, o policial responsável pela condução da viatura acionou a sirene para tentar agilizar o deslocamento. Foi durante esse trajeto que ocorreu a colisão com a motocicleta conduzida pelo idoso.

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Perícia deve esclarecer dinâmica

Após o acidente, foi registrado um boletim de ocorrência e a Polícia Técnica foi acionada para realizar a perícia nos veículos envolvidos. Até o momento, porém, o exame ainda não havia sido realizado.

A vítima foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para uma unidade médica. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde do idoso.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial de Ibotirama apura o acidente de trânsito que deixou o homem ferido. Segundo a corporação, guias para perícias e exames de lesão foram expedidas e oitivas estão sendo realizadas para esclarecer a dinâmica da ocorrência.

As circunstâncias do atropelamento deverão ser definidas a partir dos depoimentos e dos exames periciais.

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acidente de trânsito atropelamento idoso investigação policial Polícia Civil

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