POLÍCIA
Três pessoas são presas em operação contra golpe de R$ 15 milhões em Salvador
Investigação aponta atuação dividida entre áreas comercial, financeira e patrimonial
Três pessoas foram presas na manhã desta terça-feira, 15, durante a Operação Sem Lastro, em Salvador. A ação foi deflagrada pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA) para desarticular um grupo suspeito de criar e negociar títulos de crédito e recebíveis fraudulentos, incluindo duplicatas falsas.
De acordo com a PC-BA, o valor dos títulos que circulavam ultrapassa os R$ 32 milhões, enquanto o prejuízo financeiro já confirmado ultrapassa os R$ 15 milhões.
Um casal foi localizado no bairro de Jardim Armação, enquanto a terceira prisão ocorreu no bairro Jardim das Margaridas, ambos os bairros em Salvador.
Durante a operação foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais.
Nas buscas foram apreendidos:
- celulares;
- tablets;
- escrituras;
- cadernos;
- comprovantes bancários;
- outros documentos que podem contribuir para as investigações.
Conforme as investigações da PC-BA, o grupo utilizava empresas ligadas ao ramo veterinário, com atividades de comercialização e armazenamento de ração e insumos para animais, visando dar uma aparência de regularidade às operações.
Grupo possuía uma divisão de tarefas definida
As três pessoas detidas exerciam funções diferentes e definidas dentro do esquema.
Homem preso no Jardim Armação (setores financeiro e comercial):
- Responsável pela criação, falsificação e negociação de títulos fraudulentos.
- Praticava o autopagamento, utilizando dinheiro de empresas ligadas ao grupo para quitar seus próprios títulos e simular capacidade financeira.
- Mesmo após a descoberta de irregularidades, apresentou uma nova carteira de títulos fraudulentos de R$ 17 milhões.
Mulher presa no Jardim das Margaridas (setores financeiro e contábil):
- Atuava na manipulação de balanços e informações financeiras das empresas envolvidas.
- Tinha como objetivo conferir uma aparência de solidez econômica ao esquema.
- Terceira investigada (área patrimonial e societária):
Médica-veterinária e esposa do principal investigado
- Recebeu a transferência de 100% das cotas de uma empresa (avaliadas em R$ 1 milhão) no dia 24 de março de 2026, enquanto as investigações já ocorriam.
- A operação foi atrelada a uma separação conjugal simulada, visto que postagens em redes sociais demonstraram a continuidade do relacionamento e da convivência do casal.
Fraudes provocam danos para comerciantes e investidores
De acordo com o delegado responsável pelo caso, José Nélis, as fraudes impactaram principalmente comerciantes e investidores.
“O esquema atingiu comerciantes e investidores, além de diversas pessoas que tiveram seus nomes protestados indevidamente por títulos que não correspondiam a dívidas reais”, afirmou o delegado.
Além disso, Nélis continuou dizendo que os prejuízos gerados, principalmente sobre pequenos comerciantes, levaram alguns deles à falência.
Os três presos permanecem à disposição da Justiça. A Operação Sem Lastro é realizada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), e as investigações continuam para esclarecer a participação individual dos envolvidos, acompanhar o fluxo dos recursos e identificar possíveis outros integrantes.