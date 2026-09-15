PF prende homem por crimes de abuso sexual infantojuvenil na Bahia

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Um homem foi preso pela Polícia Federal (PF) na Bahia durante a Operação Salvaguarda na segunda-feira, 14. A investigação apura os crimes relativos à aquisição, à posse, ao armazenamento e ao compartilhamento de material contendo violência sexual contra crianças e adolescentes.

A entidade cumpriu mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal da Subseção Judiciária de Barreiras, no município de Luís Eduardo Magalhães. A ação contou com o apoio do 27º Batalhão de Polícia Militar da Bahia.

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Foram apreendidos um aparelho celular e um computador portátil. Em análise preliminar, os policiais encontraram arquivos com imagem e vídeo contendo cenas de violência sexual contra crianças.

Diante da constatação, o investigado foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de material de violência sexual contra criança ou adolescente.

A apuração teve origem em relatórios encaminhados pelo National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

Os relatórios apontaram para o envio e o armazenamento, entre 2019 e 2025, de 851 arquivos contendo imagens e vídeos de abuso sexual infantojuvenil em serviço de armazenamento em nuvem vinculado a um usuário residente na região Oeste da Bahia.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Barreiras, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, e encaminhado ao sistema prisional. Ele está à disposição da Justiça Federal. Os equipamentos apreendidos serão submetidos à extração e à análise.

Alerta

A Polícia Federal aproveitou para alertar os pais e responsáveis sobre a importância de orientar e acompanhar as atividades de crianças e adolescentes nos ambientes virtual e físico, contribuindo para a prevenção de situações de abuso e exploração sexual.

Segundo a PF, a conscientização e a vigilância são fundamentais para garantir a segurança e a proteção de crianças e adolescentes.