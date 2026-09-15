POLÍCIA
Jovem de 18 anos é preso suspeito de tripla tentativa de homicídio
Crime aconteceu no dia 7 de setembro e investigado teria ligação com organização criminosa
Um jovem, de 18 anos, suspeito de envolvimento em tripla tentativa de homicídio, foi preso pela Polícia Civil da Bahia, nesta segunda-feira, 14. O crime ocorreu no bairro Rodagem e prisão no bairro Vila de Fátima, ambos no município de Serrinha.
O caso foi registrado no dia 7 de setembro, quando três pessoas foram alvo de disparos de arma de fogo. Um homem de 36 anos foi atingido enquanto estava em via pública e precisou ser levado para uma unidade hospitalar. As outras duas vítimas não ficaram feridas.
Na ocasião, policiais militares que atenderam a ocorrência encontraram munições deflagradas e intactas, além de uma motocicleta que teria sido utilizada durante a ação.
Investigação leva a ligação com organização criminosa
Durante o cumprimento do mandado de prisão temporária, a Polícia Civil também realizou buscas em endereços relacionados à investigação. Um aparelho celular foi apreendido durante a operação.
Segundo as apurações, o jovem teria ligação com uma organização criminosa que atua com tráfico de drogas e homicídios na região.
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Após a prisão, o investigado foi encaminhado para uma unidade policial e permanece custodiado à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no crime.
A ação foi realizada pela Delegacia Territorial (DT/Serrinha), com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sisal).