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POLÍCIA

Entregador baleado por policial tem infecção e enfrenta terceira cirurgia

Caso ocorreu durante uma discussão de trânsito na Avenida São Rafael

Redação
Por Redação
Soldado da Polícia Militar Rodrigo Wanderley Ramos Bonfim
Soldado da Polícia Militar Rodrigo Wanderley Ramos Bonfim - Foto: Reprodução

O entregador Cirilo Marques, de 27 anos, voltou a ser internado no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, após apresentar uma infecção na perna atingida por um disparo durante uma briga de trânsito. Ele recebeu alta no dia 9 de setembro, mas retornou à unidade no domingo (13), após apresentar febre. Cirilo deverá passar por uma terceira cirurgia.

Segundo a esposa da vítima, Samile Sahade, a vítima estava em casa quando apresentou febre e precisou ser levado novamente ao hospital. "Vi que ele estava com febre em casa e liguei para o Samu. A mão dele estava amarela, o Samu chegou lá em casa e trouxe ele aqui para o HGE", disse Samile em entrevista ao g1.

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Além da infecção, Cirilo apresentou anemia e uma alteração na coagulação do sangue. A nova cirurgia será newcessária para realizar uma limpeza interna na região atingida pelo disparo. De acordo com a familia, os médicos também acompanham a presença de estilhaços da bala no corpo do entregador.

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Relembre o caso

Cirilo foi baleado na perna no dia 24 de agosto, durante uma discussão de trânsito na Avenida São Rafael, em Salvador. Segundo a família, ele estava dirigindo quando houve uma colisão entre o carro dele e o veículo do policial militar Rodrigo Wanderley Ramos Bonfim.

Após a batida, o PM teria descido do carro alterado. Com medo, Cirilo começou a gravar a situação com o celular. Imagens registraram o momento em que o policial, que portava um distintivo, abriu a porta do carro do entregador e retirou o aparelho das mãos dele. O disparo não foi registrado.

Cirilo ficou internado no HGE por cerca de duas semanas e já passou por duas cirurgias. De acordo com a família, a retirada dos estilhaços pode representar riscos devido à proximidade com a artéria femoral e nervos importantes.

O policial militar foi preso no dia 2 de setembro, oito dias após o crime, e segue custodiado. A Polícia Militar informou anteriormente que instaurou um processo administrativo disciplinar contra o soldado e acompanha o caso.

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briga de trânsito Entregador Salvador

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