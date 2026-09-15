Polícia detalha ação em ônibus na Lapa após mulher render motorista

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O Major Diógenes, da Polícia Militar da Bahia, em entrevista ao Portal A TARDE, detalhou a ocorrência registrada na Estação da Lapa. Segundo o oficial, uma mulher, identificada como Elizabete, estava dentro de um ônibus portando uma faca, em um caso que aparentava "um surto psiquiátrico".

"A equipe soube que a suspeita estava desesperada por falta de atendimento para sua irmã, que está com problemas de saúde. Depois que chegamos, fizemos o isolamento. Quando ela viu que a imprensa estava presente, largou a faca, desceu do ônibus e fez o pronunciamento dela, pedindo ajuda para a irmã", afirmou o oficial.

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Ainda segundo o Major, a suspeita recebeu os primeiros socorros no posto da Lapa após o término da ocorrência.

Entrevista - Vídeo