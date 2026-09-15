Colete encontrado após confronto com nove mortos pode ter sido desviado do Exército

Siga o A TARDE no Google

Um colete balístico encontrado com um dos suspeitos envolvidos no confronto que terminou com nove mortos em Cajazeiras, em Salvador, pode ter sido desviado do Exército Brasileiro. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 15, pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O equipamento foi localizado durante a ação de equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo), que terminou com a apreensão de um arsenal na região.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda não há informações sobre quando ou de qual unidade militar o colete teria sido desviado. A possível origem do equipamento deverá ser apurada.

Arsenal apreendido

Além do colete balístico, a operação resultou na apreensão de 11 armas de fogo, entre elas quatro fuzis de calibres 7,62 e 5,56, uma carabina, uma espingarda e cinco pistolas. Carregadores, munições e drogas também foram encontrados.

A ação ocorreu durante uma intensificação do policiamento em Cajazeiras. Segundo a polícia, homens armados teriam disparado contra as guarnições e fugido por uma área de mata.

Nove suspeitos foram atingidos durante o confronto e levados para o Hospital Professor Eládio Lasserre, mas não resistiram aos ferimentos. Um homem foi preso.

O policiamento permanece reforçado na região. Informações que possam ajudar na localização de integrantes de organizações criminosas podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia da SSP, através do número 181.