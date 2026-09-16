FLAGRA
PM é flagrado encostando em partes íntimas de mulher dentro de viatura
Cena foi registrada por pessoas que passavam no local
Um policial militar foi flagrado em clima íntimo com uma mulher durante uma operação. No registro, que viralizou nas redes sociais, o oficial aparece dentro da viatura da corporação, em Cariacica, na Grande Vitória (ES), enquanto toca as partes íntimas da moça, que não teve a identidade revelada.
Nas imagens, é possível ver o momento exato em que o policial estende a mão até a saia da vítima, que recua e depois volta a encostar na viatura, conversando com o agente militar.
O caso aconteceu no último domingo, 13, e está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo. Ainda não há informações se o militar estava de serviço no momento do ocorrido.
Ciente do ocorrido, a Polícia Militar emitiu uma nota informando que as providências já estão sendo tomadas dentro da corporação, a fim de esclarecer todos os detalhes do caso.
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O que acontece com o policial após a investigação?
Caso seja confirmado que o ato ocorreu durante o exercício da função do policial, ele poderá ser demitido e expulso da Polícia Militar. A punição é dada devido ao uso de patrimônio público (viatura) em horário de serviço para a prática de ato de grave violação ético-profissional.
O policial responderá por conduta incompatível com a função pública. Além da punição interna, o processo também é remetido às instâncias competentes para apuração das eventuais implicações nas esferas criminal e civil.