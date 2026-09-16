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FLAGRA

PM é flagrado encostando em partes íntimas de mulher dentro de viatura

Cena foi registrada por pessoas que passavam no local

Franciely Gomes
Por
| Atualizada em
O caso aconteceu dentro da viatura policial
O caso aconteceu dentro da viatura policial - Foto: Divulgação

Um policial militar foi flagrado em clima íntimo com uma mulher durante uma operação. No registro, que viralizou nas redes sociais, o oficial aparece dentro da viatura da corporação, em Cariacica, na Grande Vitória (ES), enquanto toca as partes íntimas da moça, que não teve a identidade revelada.

Nas imagens, é possível ver o momento exato em que o policial estende a mão até a saia da vítima, que recua e depois volta a encostar na viatura, conversando com o agente militar.

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O caso aconteceu no último domingo, 13, e está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo. Ainda não há informações se o militar estava de serviço no momento do ocorrido.

Ciente do ocorrido, a Polícia Militar emitiu uma nota informando que as providências já estão sendo tomadas dentro da corporação, a fim de esclarecer todos os detalhes do caso.

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O que acontece com o policial após a investigação?

Caso seja confirmado que o ato ocorreu durante o exercício da função do policial, ele poderá ser demitido e expulso da Polícia Militar. A punição é dada devido ao uso de patrimônio público (viatura) em horário de serviço para a prática de ato de grave violação ético-profissional.

O policial responderá por conduta incompatível com a função pública. Além da punição interna, o processo também é remetido às instâncias competentes para apuração das eventuais implicações nas esferas criminal e civil.

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espírito santos Polícia polícia militar

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