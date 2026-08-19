Empresário é executado a tiros em condomínio em construção na Bahia

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A motivação para a morte do empresário do ramo da construção civil, Robson Matheus Batista do Nascimento, de 28 anos, ainda é um mistério para a Polícia Civil.

O rapaz foi executado a tiros na manhã desta terça-feira, 18, quando chegava de carro em um condomínio de casas em construção, no bairro Pedra Lord, em Juazeiro, no Norte da Bahia.

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Um vídeo que circula na internet mostra o momento em que Robson é baleado. Na imagem, é possível ver quando ele desce de sua caminhonete, um Volkswagen Amarok preta, e se aproxima da janela do carona de um Volkswagen Nivus grafite, que para paralelo ao seu veículo.

Neste momento, o motorista do outro automóvel abaixa o vidro e atira várias vezes. O empresário ainda consegue correr para dentro de casa, mas morre no primeiro andar do imóvel. O suspeito fugiu logo em seguida.

Especulações

Na cidade, a população tem especulado sobre a motivação para o homicídio. Nas redes sociais, algumas pessoas têm apontado um suposto envolvimento de Robson Matheus com uma mulher casada como motivo do crime.

Ainda de acordo com as informações, o atirador também seria um empresário da cidade. O nome dele não foi revelado.

"Nem toda comida oferecida a gente come, mulher comprometida, casada, pra mim, é homem", disse um internauta.

"Se todo mundo que tiver tomando gaia resolver sair por aí acertando as contas com os gaieiros, vai sobrar pouca gente", escreveu outro.

"O cemitério tá cheio de cabra que gosta de pegar mulher comprometida, já dizia meu avô "mulher casada cheira a defunto"", afirmou um homem.

O que diz as autoridades

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que agentes da 73ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Juazeiro), subordinada ao Comando de Policiamento da Região Norte (CPR-N), estiveram no local para atender a ocorrência. Marcas de tiros foram encontradas nas paredes da residência e no carro de Robson.

Ainda segundo a PM, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, mas, quando chegaram, o empresário já estava morto.

Ao A TARDE, a Polícia Civil informou que investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP/ Juazeiro), unidade responsável pelas investigações, já têm indícios de autoria da morte de Robson Matheus. A Polícia não deu detalhes sobre a investigação.

Conforme o órgão, "diligências e oitivas são realizadas para o total esclarecimento dos fatos". Até a noite desta quarta-feira, 19, não havia informações sobre a prisão do suspeito.