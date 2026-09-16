Operação fiscaliza lojas de celulares em Salvador

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A Polícia Civil da Bahia realizou, nesta quarta-feira (16), a Operação Mobile para fiscalizar estabelecimentos que comercializam, revendem, fazem manutenção e prestam assistência técnica de celulares e acessórios em Salvador.

Ao todo, dez lojas nos bairros de São Caetano, Fazenda Grande do Retiro e Campinas de Pirajá foram vistoriadas.

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Durante a ação, as equipes verificaram a procedência dos aparelhos, os números de IMEI e possíveis restrições relacionadas a furtos ou roubos.

Também foram analisadas a documentação das mercadorias, a presença de produtos sem certificação ou homologação obrigatória e possíveis crimes, como receptação e infrações nas relações de consumo. Segundo a Polícia Civil, os celulares periciados nos estabelecimentos fiscalizados não apresentaram irregularidades.

A operação foi realizada pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), unidade do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), em parceria com o Procon e a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz).

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