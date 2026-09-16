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POLÍTICA

Governo Lula monitora fala de Trump sobre PCC e CV e discute tema em reunião

Reunião no Ministério da Justiça tratou das declarações do presidente norte-americano

Luan Julião
Por
Apesar das críticas, Brasil ficou fora da lista dos principais países de trânsito ou produção de drogas ilícitas dos EUA
Apesar das críticas, Brasil ficou fora da lista dos principais países de trânsito ou produção de drogas ilícitas dos EUA - Foto: Reprodução
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O governo brasileiro acompanha as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o enfrentamento ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Comando Vermelho (CV). O tema foi discutido nesta quarta-feira, 16, em uma reunião com integrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Na mesma data, um decreto assinado por Trump classificou as duas facções brasileiras como “organizações terroristas estrangeiras” e criticou a atuação do Brasil no combate às organizações criminosas.

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“Enquanto muitos governos no Hemisfério Ocidental tomam medidas corajosas para reduzir o fluxo de drogas e erradicar os cartéis, o Governo do Brasil falhou em confrontar as organizações terroristas estrangeiras designadas como Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, que transformaram o Brasil em um centro de distribuição global de cocaína”, afirma o decreto assinado pelo presidente americano.

Apesar das críticas, o Brasil não foi incluído pelo governo norte-americano na relação dos principais países de trânsito ou produção de drogas ilícitas apresentada no decreto.

O documento, no entanto, faz referência ao país ao afirmar que o Brasil teria sido transformado em um “centro de distribuição global de cocaína”.

Pressão por medidas contra facções

O governo dos Estados Unidos também afirma que o Brasil precisa adotar medidas mais contundentes contra as organizações criminosas.

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“Essas organizações terroristas brasileiras representam uma crescente à paz e à segurança em todo o mundo, e o governo brasileiro precisa urgentemente tomar medidas enérgicas para confrontá-las e derrotá-las antes que se espalhem e cresçam”, acrescenta o texto.

Países citados pelos EUA

A relação apresentada pelo governo norte-americano como principais países de trânsito ou produção de drogas inclui 23 nações.

  • Afeganistão;
  • Bahamas;
  • Belize;
  • Bolívia;
  • Birmânia;
  • China;
  • Colômbia;
  • Costa Rica;
  • República Dominicana;
  • Equador;
  • El Salvador;
  • Guatemala;
  • Haiti;
  • Honduras;
  • Índia;
  • Jamaica;
  • Laos;
  • México;
  • Nicarágua;
  • Paquistão;
  • Panamá;
  • Peru;
  • Venezuela.
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Tags

Comando Vermelho drogas ilícitas EUA e Brasil Organizações criminosas Política de Segurança Primeiro Comando da Capital

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