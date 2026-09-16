Governo Lula monitora fala de Trump sobre PCC e CV e discute tema em reunião

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O governo brasileiro acompanha as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o enfrentamento ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Comando Vermelho (CV). O tema foi discutido nesta quarta-feira, 16, em uma reunião com integrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Na mesma data, um decreto assinado por Trump classificou as duas facções brasileiras como “organizações terroristas estrangeiras” e criticou a atuação do Brasil no combate às organizações criminosas.

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“Enquanto muitos governos no Hemisfério Ocidental tomam medidas corajosas para reduzir o fluxo de drogas e erradicar os cartéis, o Governo do Brasil falhou em confrontar as organizações terroristas estrangeiras designadas como Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, que transformaram o Brasil em um centro de distribuição global de cocaína”, afirma o decreto assinado pelo presidente americano.

Apesar das críticas, o Brasil não foi incluído pelo governo norte-americano na relação dos principais países de trânsito ou produção de drogas ilícitas apresentada no decreto.

O documento, no entanto, faz referência ao país ao afirmar que o Brasil teria sido transformado em um “centro de distribuição global de cocaína”.

Pressão por medidas contra facções

O governo dos Estados Unidos também afirma que o Brasil precisa adotar medidas mais contundentes contra as organizações criminosas.

“Essas organizações terroristas brasileiras representam uma crescente à paz e à segurança em todo o mundo, e o governo brasileiro precisa urgentemente tomar medidas enérgicas para confrontá-las e derrotá-las antes que se espalhem e cresçam”, acrescenta o texto.

Países citados pelos EUA

A relação apresentada pelo governo norte-americano como principais países de trânsito ou produção de drogas inclui 23 nações.