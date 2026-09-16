POLÍTICA
Governo Lula monitora fala de Trump sobre PCC e CV e discute tema em reunião
Reunião no Ministério da Justiça tratou das declarações do presidente norte-americano
O governo brasileiro acompanha as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o enfrentamento ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Comando Vermelho (CV). O tema foi discutido nesta quarta-feira, 16, em uma reunião com integrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Na mesma data, um decreto assinado por Trump classificou as duas facções brasileiras como “organizações terroristas estrangeiras” e criticou a atuação do Brasil no combate às organizações criminosas.
“Enquanto muitos governos no Hemisfério Ocidental tomam medidas corajosas para reduzir o fluxo de drogas e erradicar os cartéis, o Governo do Brasil falhou em confrontar as organizações terroristas estrangeiras designadas como Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, que transformaram o Brasil em um centro de distribuição global de cocaína”, afirma o decreto assinado pelo presidente americano.
Apesar das críticas, o Brasil não foi incluído pelo governo norte-americano na relação dos principais países de trânsito ou produção de drogas ilícitas apresentada no decreto.
O documento, no entanto, faz referência ao país ao afirmar que o Brasil teria sido transformado em um “centro de distribuição global de cocaína”.
Pressão por medidas contra facções
O governo dos Estados Unidos também afirma que o Brasil precisa adotar medidas mais contundentes contra as organizações criminosas.
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“Essas organizações terroristas brasileiras representam uma crescente à paz e à segurança em todo o mundo, e o governo brasileiro precisa urgentemente tomar medidas enérgicas para confrontá-las e derrotá-las antes que se espalhem e cresçam”, acrescenta o texto.
Países citados pelos EUA
A relação apresentada pelo governo norte-americano como principais países de trânsito ou produção de drogas inclui 23 nações.
- Afeganistão;
- Bahamas;
- Belize;
- Bolívia;
- Birmânia;
- China;
- Colômbia;
- Costa Rica;
- República Dominicana;
- Equador;
- El Salvador;
- Guatemala;
- Haiti;
- Honduras;
- Índia;
- Jamaica;
- Laos;
- México;
- Nicarágua;
- Paquistão;
- Panamá;
- Peru;
- Venezuela.