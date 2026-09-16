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POLÍTICA

Trump acusa Brasil de falhar no combate ao PCC e ao CV e cita ameaça global

Casa Branca afirma que Brasil não enfrentou as duas organizações e pede medidas mais duras

Luan Julião
Por
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Foto: Annabelle Gordon | AFP
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O governo dos Estados Unidos criticou a atuação do Brasil no enfrentamento ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Comando Vermelho (CV). A avaliação consta em um relatório encaminhado nesta quarta-feira, 16, pela Casa Branca ao Congresso norte-americano.

Segundo o documento, as duas organizações, recentemente incluídas pelos Estados Unidos na lista de grupos terroristas, representam uma "ameaça à segurança mundial". Washington também cobra do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) uma reação mais contundente contra as facções.

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"Essas organizações terroristas brasileiras representam uma ameaça crescente à paz e à segurança mundial, e o governo brasileiro precisa adotar, com urgência, medidas enérgicas para enfrentá-las e derrotá-las antes que se expandam e se fortaleçam", diz o texto.

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Em outro trecho, o relatório afirma que o governo brasileiro não teria adotado medidas contra os dois grupos, aos quais atribui participação no fluxo internacional de cocaína.

"Embora muitos governos no Hemisfério Ocidental estejam tomando medidas corajosas para reduzir o fluxo de drogas e erradicar cartéis, o governo do Brasil não enfrentou as organizações terroristas estrangeiras designadas Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho, que transformaram o país em um centro para o fluxo global de cocaína", diz o relatório.

O documento faz parte de um relatório entregue anualmente pelo governo dos Estados Unidos ao Legislativo do país para apresentar um panorama sobre a situação do tráfico de drogas ao redor do mundo.

O mesmo documento listou países classificados pelos EUA como locais de trânsito ou produção de drogas. O Brasil não está nessa relação. Veja a seguir:

  • Afeganistão;
  • Bahamas;
  • Belize;
  • Bolívia;
  • China;
  • Colômbia;
  • Costa Rica;
  • República Dominicana;
  • Equador;
  • El Salvador;
  • Guatemala;
  • Haiti;
  • Honduras;
  • Índia;
  • Jamaica;
  • Laos;
  • México;
  • Mianmar;
  • Nicarágua;
  • Paquistão;
  • Panamá;
  • Peru;
  • Venezuela.
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Tags

Comando Vermelho governo dos Estados Unidos Primeiro Comando da Capital tráfico de drogas

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