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ELEIÇÕES 2026

"Tentativa de proteger Moraes", diz Flávio sobre sessão do STF

Apesar disso, ele avaliou o encontro na terça-feira, 15, como positivo

Redação
Por Redação
Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República
Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República - Foto: Divulgação | PL
Eleições 2026

O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), avaliou como “positiva” a sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada nesta terça-feira (15). Em evento de campanha em Fortaleza, na noite do mesmo dia, o senador afirmou que houve uma tentativa de evitar o avanço da apuração envolvendo o ministro Alexandre de Moraes.

Segundo Flávio, a atuação de integrantes da Corte impediu que a discussão avançasse conforme o esperado. Ele citou o ministro Flávio Dino, que pediu vista durante o julgamento.

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“Hoje é um dia de esperança para o povo brasileiro. Alexandre de Moraes será investigado pelos crimes em tese que ele cometeu. Não aconteceu hoje porque a tropa de choque do Lula no Supremo entrou em campo, em especial Flávio Dino, ex-ministro da ‘Injustiça’ de Lula, que pediu vista depois de já ter lançado o próprio voto dele”, afirmou.

Críticas à atuação do STF

Flávio Bolsonaro disse considerar que o andamento da discussão representa uma mudança em relação ao cenário de um ano atrás. Na avaliação dele, o julgamento deve continuar mesmo após o pedido de vista.

“Mas é um alento saber que, se fosse há um ano, ninguém imaginaria que isso pudesse acontecer. Então o julgamento vai avançar, e fica aí o recado”, declarou.

O candidato também relacionou a disputa presidencial à atuação dos ministros do STF. Segundo ele, uma eventual reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não produziria mudanças na condução das questões envolvendo a Corte.

“Todo mundo viu que os ministros do Lula trabalharam forte para blindar o Alexandre de Moraes. Votar em Lula é votar em Alexandre de Moraes. Os ministros do Lula estão apostando tudo na eleição do Lula para tentar garantir a impunidade do Alexandre de Moraes”, afirmou.

Indicações para o Supremo

Durante o discurso, Flávio também falou sobre possíveis indicações ao STF caso seja eleito presidente. O senador afirmou que poderá indicar cinco ministros durante o mandato.

Segundo ele, os escolhidos deverão defender determinadas posições em temas como aborto e drogas e ter como referência a Constituição.

“Homens e mulheres que sejam contra o aborto, contra as drogas, que respeitem a Constituição acima de tudo e que estejam lá para obedecer a Constituição, e não para defender interesses pessoais, como está acontecendo hoje no Supremo”, disse.

Lula cobra investigações conclusivas para blindar STF

Durante entrevista ao podcast “Desce a Letra Show”, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a sociedade brasileira não pode continuar espectadora de uma sucessão infindável de acusações públicas sem que haja investigações conclusivas.

O posicionamento foi externo logo após uma sessão turbulenta no Supremo Tribunal Federal (STF), marcada por debates verbais entre magistrados durante a análise de um relatório da Polícia Federal envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro — julgamento este que acabou suspenso após pedido de vista de Flávio Dino.

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Alexandre de Moraes caso master eleições no Brasil Flávio Bolsonaro STF

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