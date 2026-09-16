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ELEIÇÕES 2026

João Roma defende impeachment de Moraes: "Ninguém acima da lei"

Candidato ao Senado pelo PL afirma que há elementos que devem ser investigados

Redação
Por Redação
João Roma (PL), candidato ao Senado
João Roma (PL), candidato ao Senado - Foto: Uendel Galter
Eleições 2026

O candidato ao Senado, João Roma (PL), defendeu a abertura de um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o liberal, os fatos que vieram a público envolvendo Alexandre de Moraes devem ser analisados por meio de uma investigação. O candidato afirmou que eventual impedimento deve ocorrer somente após a apuração e a comprovação de responsabilidade.

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“Diante dos fatos que vieram a público envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, considero que existem elementos graves que precisam ser investigados com absoluta seriedade e independência”, declarou.

Roma cita direito de defesa

Ao defender a abertura do processo, João Roma afirmou que o ministro deve ter assegurados o direito de defesa e o devido processo legal.

“Por isso, defendo a abertura do processo de impeachment, assegurando, naturalmente, o direito de defesa e o devido processo legal. Se comprovada a responsabilidade do ministro, que seja determinado o seu impedimento. Ninguém pode estar acima da lei, e defender isso é também defender a democracia”, acrescentou.

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O presidente do PL na Bahia já havia manifestado posição semelhante em relação a integrantes do Supremo. Em declaração anterior, Roma afirmou que eventual punição deveria ocorrer caso uma investigação comprovasse a responsabilidade de algum ministro.

“Defendo uma investigação séria e isenta. Se ficar comprovada a responsabilidade de algum ministro, seja quem for, a punição precisa ser exemplar, inclusive com o impedimento”, afirmou.

Sessão do STF terminou sem decisão definitiva

A manifestação de Roma ocorre após a sessão extraordinária do STF, na terça-feira, 15, para discutir encaminhamentos relacionados a informações sobre possíveis irregularidades envolvendo Alexandre de Moraes.

O julgamento teve divergências entre os ministros e foi suspenso após um pedido de vista do ministro Flávio Dino. Com a interrupção, não houve decisão definitiva sobre a abertura de uma apuração ou eventual responsabilização de Moraes.

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Alexandre de Moraes eleições na Bahia João Roma STF

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