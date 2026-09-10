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CORRIDA AO SENADO

Coronel recebeu menos repasses partidários do que Rui, Roma e Wagner

Candidato à reeleição ao Senado só foi receber primeira doação do Republicanos na quarta-feira, 9

Yuri Abreu
Por
Senador Angelo Coronel (Republicanos-BA) recebeu menos repasses do que os outros três principais candidatos
Senador Angelo Coronel (Republicanos-BA) recebeu menos repasses do que os outros três principais candidatos - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE
Eleições 2026

O senador e candidato à reeleição, Angelo Coronel (Republicanos), foi o que recebeu o menor valor do partido para a sua campanha em comparação aos outros três fortes nomes que disputam as duas vagas do estado à Casa Alta, nas eleições de outubro deste ano: Jaques Wagner (PT), Rui Costa (PT) e João Roma (PL).

O republicano, segundo dados da plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), recebeu um aporte de R$ 400 mil do diretório nacional do partido — o depósito foi feito na quarta-feira, 9. O valor se soma aos R$ 100 mil que já haviam sido doados pelo próprio Coronel.

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Contraste com os demais postulantes do Senado

O montante pode ser considerado baixo quando a comparação é feita com as doações feitas pelos respectivos partidos políticos às campanhas de João Roma, Jaques Wagner e Rui Costa.

O ex-ministro e presidente do PL baiano, João Roma foi o que teve o maior aporte entre os principais postulantes do Senado: R$ 4,5 milhões do diretório nacional do PL, além de R$ 400 mil da direção nacional do Cidadania.

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Jaques Wagner recebeu R$ 2.668.320,93 da direção nacional do PT. Além disso, teve acesso a R$ 50 mil oriundos do diretório estadual do PT Bahia, fora os R$ 533 mil doados por Edvaldo Brito (PSD).

Rui Costa, por sua vez, teve acesso aos mesmos valores encaminhados a Wagner via partido.

Um filho recebeu valores a mais; outro a menos

O cenário chama a atenção quando a comparação é feita entre os próprios familiares. O deputado federal e candidato à reeleição, Diego Coronel (Republicanos), recebeu uma doação de R$ 2 milhões do diretório nacional do partido.

Em via oposta, o deputado estadual e postulante à reeleição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Angelo Coronel Filho (Republicanos), teve um aporte de R$ 150 mil.

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Angelo Coronel eleições na Bahia JAQUES WAGNER João Roma Rui Costa

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