Flávio Bolsonaro exclui João Roma de lista de aliados na Bahia

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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), deixou o candidato ao Senado pela Bahia João Roma (PL-BA) fora da lista de nomes apoiados pela campanha no estado publicada no site oficial do presidenciável.

Na relação de candidatos ao Senado pela Bahia, aparece apenas o senador Angelo Coronel (Republicanos-BA), que já declarou apoio à candidatura de Flávio à Presidência.

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Site de campanha de Flávio - Foto: Reprodução

A ausência de Roma ocorre em meio a críticas de integrantes do campo bolsonarista na Bahia sobre a atuação do candidato na campanha de Flávio no estado.

Conforme informado por A TARDE, candidatos à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pelo PL têm cobrado maior exposição do nome do presidenciável durante a campanha, principalmente nos materiais eleitorais.

Roma estaria se afastando de Flávio

Na chapa do candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), Roma estaria seguindo o discurso adotado pelo grupo netista e se afastando do nome Bolsonaro.

Isso porque ACM Neto não apoia Flávio e declarou apoio ao ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) para a Presidência. Além disso, o sobrenome Bolsonaro enfrenta resistência entre parte do eleitorado baiano.

Diante desse cenário, Roma, que é presidente do PL na Bahia, tem sido criticado por candidatos mais alinhados ao bolsonarismo no estado.

Roma não participou de ato bolsonarista

A ausência de Roma também foi registrada no ato bolsonarista de 7 de Setembro realizado no Farol da Barra, em Salvador.

A manifestação reuniu apoiadores da direita e teve entre as pautas o apoio à candidatura de Flávio.

O que diz Roma

A assessoria de João Roma afirmou que, assim que identificou a ausência do candidato na relação de nomes ao Senado apoiados por Flávio Bolsonaro, comunicou o fato à equipe de comunicação da campanha presidencial para que a informação fosse corrigida.

A campanha de Flávio Bolsonaro ainda não se manifestou.