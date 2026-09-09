ELEIÇÕES 2026
Flávio Bolsonaro fará primeiro ato de campanha na Bahia em Conquista
Candidato à Presidência desembarca na cidade na quinta-feira, 17
O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), fará o primeiro ato de campanha na Bahia na próxima quinta-feira, 17, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.
Antecipada por A TARDE, a agenda foi confirmada na manhã desta quarta-feira, 9, pelo candidato ao Senado e presidente do PL na Bahia, João Roma.
A previsão é que Flávio desembarque no aeroporto de Vitória da Conquista às 10h, onde será recebido por Roma, além de lideranças políticas, apoiadores e candidatos do PL.
Na sequência, a comitiva seguirá em carreata pelas ruas da cidade até o Estádio Municipal Lomanto Júnior, o Lomantão, no bairro Candeias, onde será realizado um ato político.
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Local estratégico
A escolha de Vitória da Conquista para o primeiro compromisso de campanha de Flávio na Bahia ocorre em meio à mobilização do PL para ampliar o apoio ao candidato no estado, principal reduto eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A cidade é considerada estratégica pela direita e já foi palco de grandes manifestações de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.