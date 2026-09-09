Flávio Bolsonaro fará primeiro ato de campanha na Bahia em Conquista

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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), fará o primeiro ato de campanha na Bahia na próxima quinta-feira, 17, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

Antecipada por A TARDE, a agenda foi confirmada na manhã desta quarta-feira, 9, pelo candidato ao Senado e presidente do PL na Bahia, João Roma.

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A previsão é que Flávio desembarque no aeroporto de Vitória da Conquista às 10h, onde será recebido por Roma, além de lideranças políticas, apoiadores e candidatos do PL.

Na sequência, a comitiva seguirá em carreata pelas ruas da cidade até o Estádio Municipal Lomanto Júnior, o Lomantão, no bairro Candeias, onde será realizado um ato político.

Local estratégico

A escolha de Vitória da Conquista para o primeiro compromisso de campanha de Flávio na Bahia ocorre em meio à mobilização do PL para ampliar o apoio ao candidato no estado, principal reduto eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).