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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro estará em Salvador no dia 17 de setembro; saiba mais

Visita do candidato à Presidência foi anunciada nesta segunda-feira, 7

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O senador Flávio Bolsonaro
O senador Flávio Bolsonaro - Foto: Divulgação/Charles Vieira
Eleições 2026

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), estará em Salvador no próximo dia 17 de setembro.

A visita foi anunciada nesta segunda-feira, 7, pelo deputado estadual e candidato a deputado federal Leandro de Jesus (PL), durante um ato bolsonarista realizado no Farol da Barra.

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Os detalhes da agenda ainda serão divulgados nos próximos dias.

Segundo Leandro, a visita deverá ampliar a mobilização de apoiadores de Flávio na Bahia e apresentar as propostas defendidas pelo candidato.

“Dia 17 de setembro, Salvador vai receber Flávio Bolsonaro. Será um momento muito importante para mostrar a força daqueles que querem mudança. Depois de tantos anos de PT no nosso estado, chegou a hora de dar adeus a esse projeto”, afirmou.

Crise no PL da Bahia

A vinda de Flávio à capital baiana ocorre no momento em que candidatos à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) reclamam que o presidente do PL na Bahia, o candidato ao Senado João Roma, não estaria dando atenção à campanha do senador à Presidência.

Além disso, a visita ocorre em um momento em que Flávio, que não tem palanque no estado, precisa fortalecer a presença no reduto eleitoral do principal adversário na disputa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Desempenho ruim nas pesquisas

Divulgada na última terça-feira, 3, a mais recente pesquisa AtlasIntel/A TARDE aponta Lula como o candidato à Presidência favorito na Bahia, com 52,8% das intenções de voto em primeiro turno no estado. No mesmo cenário, Flávio soma 24,4%.

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Bahia eleições na Bahia eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Salvador

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