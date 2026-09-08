Campanha de Flávio pode dividir agenda entre três cidades na Bahia

As negociações para a vinda do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) à Bahia estão divididas entre três cidades. Conforme informações obtidas pela reportagem junto a lideranças bolsonaristas no estado, a campanha do senador confirmou presença em Vitória da Conquista no dia 17 de setembro e discute a possibilidade de realizar atos em Salvador e Feira de Santana.

De acordo com as fontes ouvidas pelo portal A TARDE, a equipe avalia se Flávio virá primeiro para a capital baiana, seguindo depois para Feira de Santana e finalizando as agendas no estado em Vitória da Conquista. No entanto, caso a campanha decida priorizar o município do Sudoeste baiano, os atos em Salvador poderão ficar para outra data.

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Uma liderança do PL informou que Flávio confirmou a presença em Vitória da Conquista nesta terça-feira, 8. O indicativo é de que a agenda no Sudoeste é tratada como prioridade, contando com o aval inclusive do presidente estadual da legenda na Bahia, o candidato ao Senado João Roma. A expectativa é de anúncio nesta quarta, 9.

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Mais recentemente, durante as comemorações do 7 de Setembro, o deputado estadual Leandro de Jesus (PL) anunciou que Flávio Bolsonaro viria a Salvador no dia 17 de setembro.

"Salvador vai receber Flávio Bolsonaro. Será um momento muito importante para mostrar a força daqueles que querem mudança. Depois de tantos anos de PT no nosso estado, chegou a hora de dar adeus a esse projeto”, afirmou.

No entanto, João Roma anunciara no final de agosto que negociava a vinda de Flávio para um ato em Vitória da Conquista. O presidente do PL na Bahia informou que a agenda ainda não tinha data confirmada.

“Está prevista uma nova agenda para ele, provavelmente em Vitória da Conquista, agora no início de setembro, ainda sem confirmação de data”, afirmou Roma durante sabatina da TV Aratu.

Segunda visita

Com a confirmação em Vitória da Conquista, esta será a segunda passagem de Flávio Bolsonaro pela Bahia neste ano. O senador esteve em Luís Eduardo Magalhães (LEM) para visitar a Bahia Farm Show, no início de junho. A cidade foi uma das poucas que deram vitória ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência em 2022.

Crise no PL da Bahia

A vinda de Flávio à capital baiana ocorre em um momento em que candidatos à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) reclamam que João Roma não estaria prestando a devida atenção à campanha presidencial do senador.

Além disso, a visita acontece quando Flávio, que não tem palanque oficial no estado, precisa fortalecer sua presença no principal reduto eleitoral de seu maior adversário na disputa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A mais recente pesquisa AtlasIntel/A TARDE apontou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desponta como o candidato favorito na Bahia, com 52,8% das intenções de voto no primeiro turno no estado. No mesmo cenário, Flávio soma 24,4%, configurando uma desvantagem de quase 30 pontos percentuais.