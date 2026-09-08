Presidenciáveis reagem após STF manter afastamento de Andrei Rodrigues

Alguns dos candidatos à Presidência da República se manifestaram após a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) endossar, nesta segunda-feira, 8, a decisão do ministro André Mendonça em afastar Andrei Rodrigues do cargo de diretor-geral da Polícia Federal (PF).

Um dos postulantes ao Palácio do Planalto, Ronaldo Caiado (PSD), elogiou a decisão inicialmente proferida pelo magistrado de maneira monocrática e disse que as instituições de Estado precisam agir com total imparcialidade e respeito rigoroso à Constituição.

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"Mais uma decisão firme e corajosa do ministro André Mendonça. Quem me conhece sabe que sempre defendi lei e ordem caminhando juntas, sem espaço para politização. As instituições de Estado precisam agir com total imparcialidade e respeito rigoroso à Constituição. É assim que uma autoridade de verdade exerce o seu papel. O Brasil precisa de postura firme no STF e em qualquer outra instituição do país!", escreveu Caiado em postagem no X.

Mais uma decisão firme e corajosa do ministro André Mendonça. Quem me conhece sabe que sempre defendi lei e ordem caminhando juntas, sem espaço para politização. As instituições de Estado precisam agir com total imparcialidade e respeito rigoroso à Constituição. É assim que uma… — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) September 8, 2026

Firmeza contra os "intocáveis", diz Zema

O também candidato Romeu Zema (Novo) celebrou o fato de o afastamento de Andrei Rodrigues ter sido oriundo de uma ação impetrada pelo seu partido.

"Conseguimos o afastamento do Chefe da PF. André Mendonça acaba de afastar o Andrei Rodrigues do Comando da PF. A decisão foi tomada com base no pedido do Partido Novo, após um relatório de 200 páginas encontrar menções ao Andrei no celular do Vorcaro. Enquanto muitos falam, a gente faz. E seguiremos firmes contra os intocáveis. CHEGA DE INTOCÁVEIS!", afirmou Zema, também por meio da mesma plataforma.

Conseguimos o afastamento do Chefe da PF.



André Mendonça acaba de afastar o Andrei Rodrigues do Comando da PF.



A decisão foi tomada com base no pedido do Partido Novo, após um relatório de 200 páginas encontrar menções ao Andrei no celular do Vorcaro.



Enquanto muitos falam, a… pic.twitter.com/BPAu8FJU0T — Romeu Zema (@RomeuZema) September 8, 2026

Governo desafia decisão no STF e tenta reconduzir Andrei Rodrigues à PF

​A Advocacia-Geral da União (AGU) ingressou com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão monocrática do ministro André Mendonça, que determinou o afastamento cautelar de Andrei Rodrigues do comando da Polícia Federal (PF).

​A tese do Executivo, de acordo com a coluna Míriam Leitão, do jornal O Globo, sustenta que o ato singular do magistrado usurpa a competência privativa do presidente da República para nomear e exonerar o chefe da corporação. A medida eleva a tensão entre o Palácio do Planalto e a Suprema Corte.

​A decisão de Mendonça, proferida nesta terça-feira, 8, atingiu também o diretor de Inteligência Policial da PF, Leandro Almada. No mês passado, Andrei Rodrigues havia ordenado o repatriamento do delegado encarregado do caso.