Governo desafia decisão no STF e tenta reconduzir Andrei Rodrigues à PF

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​A Advocacia-Geral da União (AGU) ingressou com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão monocrática do ministro André Mendonça que determinou o afastamento cautelar de Andrei Rodrigues do comando da Polícia Federal (PF).

​A tese do Executivo sustenta que o ato singular do magistrado usurpa a competência privativa do presidente da República para nomear e exonerar o chefe da corporação. A medida eleva a tensão entre o Palácio do Planalto e a Suprema Corte.

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​A decisão de Mendonça, proferida nesta terça-feira, 8, atingiu também o diretor de Inteligência Policial da PF, Leandro Almada.

No mês passado, Rodrigues havia ordenado a repatriamento do delegado encarregado do caso.

Por que Mendonça tomou essa decisão

A medida de Mendonça ocorre em meio à escalada da crise que vem tomando conta do Supremo nos últimos dias e que envolve, especialmente, os ministros Alexandre de Moraes e o próprio André Mendonça.

A decisão ocorre após o ministro Alexandre de Moraes usar relatórios apócrifos da Polícia Federal para acusar Mendonça de ter cometido os crimes de abuso de autoridade, crime de responsabilidade e improbidade administrativa na condução dos casos Banco Master e INSS, dois esquemas bilionários de corrupção que atingiram lideranças políticas de diferentes matizes políticos.

Mendonça também determinou o afastamento do delegado Leandro Almada do cargo de diretor de inteligência policial da Polícia Federal.

E determinou a “suspensão da produção, elaboração ou compartilhamento, ainda que interno, de todo e qualquer relatório de inteligência que se destine à análise de atos praticados no exercício das funções constitucionais de prestação jurisdicional, advocacia pública e de polícia judiciária”.

Quem é Andrei Rodrigues?

Andrei Rodrigues possui uma trajetória de mais de duas décadas na Polícia Federal, onde ingressou em 2002.

Ao longo de sua carreira, alternou o trabalho operacional no combate ao crime fazendário e ao tráfico de entorpecentes com funções de liderança. Ele ganhou projeção nacional ao atuar como o principal responsável pela segurança da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016.

No plano institucional e político, o delegado consolidou seu perfil de confiança ao chefiar a segurança da campanha presidencial de Dilma Rousseff em 2010 e, posteriormente, a de Luiz Inácio Lula da Silva no pleito de 2022. Em 2023, Rodrigues assumiu o cargo de diretor-geral da Polícia Federal.