Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

CASO MASTER

STF forma maioria para manter Andrei Rodrigues afastado da PF

Gilmar Mendes, no entanto, pediu vista do caso

Ane Catarine
Por
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Eleições 2026

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a decisão do ministro André Mendonça que determinou o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

O julgamento ocorre em sessão virtual nesta terça-feira, 8, mas ainda não foi concluído porque o ministro Gilmar Mendes pediu vista, enquanto Dias Toffoli ainda não apresentou o voto.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Além de Mendonça, Luiz Fux e Nunes Marques acompanharam o relator pela manutenção do afastamento.

A sessão virtual começou às 10h e estava prevista para terminar às 23h59 desta terça-feira. Com o pedido de vista, porém, a análise do caso fica suspensa até a retomada do julgamento.

Leia Também:

CRISE SEM FIM

André Mendonça manda afastar chefe da Polícia Federal do cargo
André Mendonça manda afastar chefe da Polícia Federal do cargo imagem

POLÍTICA

André Mendonça libera julgamento de Moraes para plenário do STF
André Mendonça libera julgamento de Moraes para plenário do STF imagem

CRISE NO STF

Caso Master: Cármen Lúcia vê erros de Moraes e André Mendonça
Caso Master: Cármen Lúcia vê erros de Moraes e André Mendonça imagem

Por que Mendonça afastou o diretor-geral da PF

Mendonça, que é relator do caso Master no STF, determinou o afastamento de Andrei Rodrigues após afirmar ter sido alvo de um “monitoramento sistemático” realizado pela área de inteligência da PF por mais de um mês.

Na decisão, o ministro cita seis relatórios de inteligência produzidos entre 3 e 31 de agosto de 2026.

Os documentos teriam sido recebidos pelo diretor-geral da PF nesse período.

“Este relator foi submetido a monitoramento sistemático por parte da inteligência da Polícia Federal”, escreveu Mendonça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

André Mendonça Andrei Rodrigues PF STF

Relacionadas

Mais lidas