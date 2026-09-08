CASO MASTER
STF forma maioria para manter Andrei Rodrigues afastado da PF
Gilmar Mendes, no entanto, pediu vista do caso
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a decisão do ministro André Mendonça que determinou o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.
O julgamento ocorre em sessão virtual nesta terça-feira, 8, mas ainda não foi concluído porque o ministro Gilmar Mendes pediu vista, enquanto Dias Toffoli ainda não apresentou o voto.
Além de Mendonça, Luiz Fux e Nunes Marques acompanharam o relator pela manutenção do afastamento.
A sessão virtual começou às 10h e estava prevista para terminar às 23h59 desta terça-feira. Com o pedido de vista, porém, a análise do caso fica suspensa até a retomada do julgamento.
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Por que Mendonça afastou o diretor-geral da PF
Mendonça, que é relator do caso Master no STF, determinou o afastamento de Andrei Rodrigues após afirmar ter sido alvo de um “monitoramento sistemático” realizado pela área de inteligência da PF por mais de um mês.
Na decisão, o ministro cita seis relatórios de inteligência produzidos entre 3 e 31 de agosto de 2026.
Os documentos teriam sido recebidos pelo diretor-geral da PF nesse período.
“Este relator foi submetido a monitoramento sistemático por parte da inteligência da Polícia Federal”, escreveu Mendonça.