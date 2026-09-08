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ELEIÇÕES

AtlasIntel: Lula lidera com folga em Minas e deixa Flávio Bolsonaro para trás

Veja os números de intenção de voto no estado

Cássio Moreira
Por
Lula lidera corrida eleitoral com folga em Minas
Lula lidera corrida eleitoral com folga em Minas - Foto: Ricardo Stuckert | PR
Eleições 2026

A pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 8, aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança das intenções de voto para o Palácio do Planalto em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país.

No levantamento, que entrevistou 1.804 eleitores mineiros, via Recrutamento Digital Aleatório (RDR), Lula tem 44.3% das intenções de voto, contra 35.4% de Flávio Bolsonaro (PL), que vem na segunda colocação.

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O cenário mostra estabilidade de Lula dentro de Minas Gerais, onde venceu em 2022 no segundo turno, com relação a outro levantamento AtlasIntel feito recente no estado.

O escritor Augusto Cury, candidato pelo Avante, aparece em terceiro com 8.9% da preferência do eleitor mineiro, seguido de Renan Santos (Missão), que tem 6.2% das intenções de voto dos eleitores no estado.

Em março deste ano, Lula aparecia com 43.7% das intenções de voto, contra 40.4% de Flávio, que apresentou uma queda de cinco (5) pontos percentuais.

Romeu Zema apresenta resultado abaixo

Governador de Minas Gerais entre 2019 e o começo de 2026, Romeu Zema, do Novo, aparece atrás de Renan Santos, com apenas 1.9% das intenções de voto entre os mineiros.

A nível de comparação, em março deste ano, em outro levantamento AtlasIntel, Zema aparecia com 4.7% das intenções de voto no estado.

Ronaldo Caiado (PSD) tem 1.4%, enquanto Samara Martins (UP) tem 0.6%. Edmilson Costa (PCB) tem 0.1%, e os demais candidatos não pontuaram.

Brancos e nulos somam 0.7%. Não sabem formam 0.4% dos respondentes.

Votos válidos

Nos votos válidos, quando são eliminados brancos e nulos, da forma que feita a apuração pela Justiça Eleitoral, Lula tem 44.8%, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), que tem 35.8%.

Augusto Cury tem 9% das intenções de voto, e Renan Santos surge com 6.3%. Romeu Zema tem 2%, à frente de Ronaldo Caiado (1.5%), Samara Martins (0.6%) e Edmilson Costa (0.1%).

Intenções de voto em MG (votos válidos)

  • Lula (PT): 44.8%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 35.8%
  • Augusto Cury (Avante): 9%
  • Renan Santos (Missão): 6.3%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 1.5%
  • Samara Martins (UP): 0.6%
  • Edmilson Costa (PCB): 0.1%

Segundo turno em MG (votos válidos)

A AtlasIntel ainda simulou cenários de eventuais disputas presidenciais em segundo turno no estado de Minas Gerais. Lula aparece à frente dos adversários.

Contra Flávio Bolsonaro, hoje seu principal adversário, Lula pontua com 53.7%, contra 46.3% do candidato do PL.

Contra Romeu Zema, ex-governador de Minas, Lula tem sua menor vantagem em um eventual segundo turno, vencendo com 50.7% contra 49.3%.

Imagem ilustrativa da imagem AtlasIntel: Lula lidera com folga em Minas e deixa Flávio Bolsonaro para trás
Foto: Divulgação

Romeu Zema tem governo rejeitado em Minas

A AtlasIntel ainda testou o legado das gestões de Romeu Zema à frente de Minas Gerais. A pergunta feita foi a seguinte: Você aprova ou desaprova a forma como Romeu Zema governou Minas Gerais?

  • Desaprovo: 57.6%
  • Aprovo: 35.7%
  • Não sei: 6.8%

A pesquisa ainda apresentou uma outra alternativa de avaliação da passagem de Zema pelo governo com a seguinte pergunta: Como você avalia o desempenho de Romeu Zema como governador de Minas Gerais?

  • Ruim/péssimo: 46.7%
  • Regular: 27.1%
  • Ótimo/bom: 26.2%

Minas Gerais estado-chave

Minas Gerais é considerado por analistas e políticos como um estado-chave para a eleição presidencial, sendo o segundo maior colégio eleitoral do país, com 16,3 milhões de eleitores aptos.

O último nome a vencer uma disputa presidencial no Brasil sem ser o candidato mais votado em Minas Gerais foi Getúlio Vargas, na eleição de 1950.

AtlasIntel

A AtlasIntel entrevistou 1.804 mineiros, via Recrutamento Digital Aleatório (RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de confiança.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os números MG-01579/2026 e BR-05852/2026.

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