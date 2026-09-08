AtlasIntel: Lula lidera com folga em Minas e deixa Flávio Bolsonaro para trás

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A pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 8, aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança das intenções de voto para o Palácio do Planalto em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país.

No levantamento, que entrevistou 1.804 eleitores mineiros, via Recrutamento Digital Aleatório (RDR), Lula tem 44.3% das intenções de voto, contra 35.4% de Flávio Bolsonaro (PL), que vem na segunda colocação.

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O cenário mostra estabilidade de Lula dentro de Minas Gerais, onde venceu em 2022 no segundo turno, com relação a outro levantamento AtlasIntel feito recente no estado.

O escritor Augusto Cury, candidato pelo Avante, aparece em terceiro com 8.9% da preferência do eleitor mineiro, seguido de Renan Santos (Missão), que tem 6.2% das intenções de voto dos eleitores no estado.

Em março deste ano, Lula aparecia com 43.7% das intenções de voto, contra 40.4% de Flávio, que apresentou uma queda de cinco (5) pontos percentuais.

Romeu Zema apresenta resultado abaixo

Governador de Minas Gerais entre 2019 e o começo de 2026, Romeu Zema, do Novo, aparece atrás de Renan Santos, com apenas 1.9% das intenções de voto entre os mineiros.

A nível de comparação, em março deste ano, em outro levantamento AtlasIntel, Zema aparecia com 4.7% das intenções de voto no estado.

Ronaldo Caiado (PSD) tem 1.4%, enquanto Samara Martins (UP) tem 0.6%. Edmilson Costa (PCB) tem 0.1%, e os demais candidatos não pontuaram.

Brancos e nulos somam 0.7%. Não sabem formam 0.4% dos respondentes.

Votos válidos

Nos votos válidos, quando são eliminados brancos e nulos, da forma que feita a apuração pela Justiça Eleitoral, Lula tem 44.8%, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), que tem 35.8%.

Augusto Cury tem 9% das intenções de voto, e Renan Santos surge com 6.3%. Romeu Zema tem 2%, à frente de Ronaldo Caiado (1.5%), Samara Martins (0.6%) e Edmilson Costa (0.1%).

Intenções de voto em MG (votos válidos)

Lula (PT): 44.8%

Flávio Bolsonaro (PL): 35.8%

Augusto Cury (Avante): 9%

Renan Santos (Missão): 6.3%

Romeu Zema (Novo): 2%

Ronaldo Caiado (PSD): 1.5%

Samara Martins (UP): 0.6%

Edmilson Costa (PCB): 0.1%

Segundo turno em MG (votos válidos)

A AtlasIntel ainda simulou cenários de eventuais disputas presidenciais em segundo turno no estado de Minas Gerais. Lula aparece à frente dos adversários.

Contra Flávio Bolsonaro, hoje seu principal adversário, Lula pontua com 53.7%, contra 46.3% do candidato do PL.

Contra Romeu Zema, ex-governador de Minas, Lula tem sua menor vantagem em um eventual segundo turno, vencendo com 50.7% contra 49.3%.

Foto: Divulgação

Romeu Zema tem governo rejeitado em Minas

A AtlasIntel ainda testou o legado das gestões de Romeu Zema à frente de Minas Gerais. A pergunta feita foi a seguinte: Você aprova ou desaprova a forma como Romeu Zema governou Minas Gerais?

Desaprovo: 57.6%

Aprovo: 35.7%

Não sei: 6.8%

A pesquisa ainda apresentou uma outra alternativa de avaliação da passagem de Zema pelo governo com a seguinte pergunta: Como você avalia o desempenho de Romeu Zema como governador de Minas Gerais?

Ruim/péssimo: 46.7%

Regular: 27.1%

Ótimo/bom: 26.2%

Minas Gerais estado-chave

Minas Gerais é considerado por analistas e políticos como um estado-chave para a eleição presidencial, sendo o segundo maior colégio eleitoral do país, com 16,3 milhões de eleitores aptos.

O último nome a vencer uma disputa presidencial no Brasil sem ser o candidato mais votado em Minas Gerais foi Getúlio Vargas, na eleição de 1950.

AtlasIntel

A AtlasIntel entrevistou 1.804 mineiros, via Recrutamento Digital Aleatório (RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de confiança.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os números MG-01579/2026 e BR-05852/2026.