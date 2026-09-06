Lula cita 2 de Julho e defende soberania em pronunciamento: "Não seremos colônia"

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou a independência da Bahia no Brasil, neste domingo, 6, ao fazer o tradicional pronunciamento do 7 de Setembro, marca que data o início do processo de emancipação do território brasileiro.

Ao defender a soberania do país, em cadeia nacional televisiva, em meio ao cenário recente de discussões sobre terras raras e outras riquezas brasileiras que despertam interesses estrangeiros, Lula mencionou Maria Quitéria, Maria Felipa e Joana Angélica, heroínas do 2 de Julho.

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"Maria Quitéria, Maria Felipa e Joana Angélica, heroínas do 2 de Julho na Bahia [...] Defender a independência do Brasil é defender nossa soberania e nossa democracia", afirmou Lula.

Lula reforça soberania brasileira

O presidente Lula ainda subiu o tom contra o interesse das demais nações nas riquezas brasileiras, afirmando que elas devem servir "ao futuro do povo".

O petista também declarou que o Brasil não será mais "colônia de ninguém".

"Mais do que nunca, é preciso lutar pelo que é nosso. Temos a segunda maior reserva de terra rara do mundo e a maior fonte de água doce. No último mês descobrimos uma nova e rica reserva de petróleo. Nossas riquezas devem servir ao futuro do povo brasileiro"

"Não somos colônia e não seremos colônia de ninguém"