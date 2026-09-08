Flávio Bolsonaro reage a afastamento do diretor da PF: “Desmascarado”

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O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), se manifestou nas redes sociais nesta terça-feira, 8, sobre afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Sem citar o ministro do STF, Flávio elogiou a medida, e ainda acusou a PF de agir politicamente contra os desafetos do governo Lula.

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"Grupo especial de Lula na Polícia Federal desmascarado oficialmente. Que a honrosa e gloriosa Polícia Federal volte a ter autonomia para ir atrás de bandidos, e não de adversários políticos de Lula", publicou o senador em sua conta no X, antigo Twitter.

Chefe da PF (companheiro, camarada, amigo, irmão, brother, cupincha, parça, aliado, preposto, indicado, pau-mandado de lula) acusado de liderar investigações clandestinas contra um ministro do STF.



Grupo especial de lula na Polícia Federal desmascarado oficialmente.



Que a… — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 8, 2026

Reação de presidenciáveis

Além de Flávio Bolsonaro, outros presidenciáveis ​​também se manifestaram após o afastamento de Andrei Gonçalves. Ronaldo Caiado (PSD), elogiou a decisão e disse que as instituições de Estado precisam agir com total imparcialidade e respeito à Constituição.

"Mais uma decisão firme e estimulante do ministro André Mendonça. Quem me conhece sabe que sempre defende a lei e a ordem movimentada juntas, sem espaço para politização. As instituições do Estado precisam agir com total imparcialidade e respeito rigoroso à Constituição. É assim que uma autoridade de verdade exerce o seu papel. O Brasil precisa de postura firme no STF e em qualquer outra instituição do país!", escreveu Caiado na postagem no X.

O também candidato Romeu Zema (Novo) celebrou o fato do afastamento de Andrei Rodrigues ter sido oriundo de uma ação impetrada pelo seu partido.

"Conseguimos o afastamento do Chefe da PF. André Mendonça acaba de afastar o Andrei Rodrigues do Comando da PF. A decisão foi tomada com base no pedido do Partido Novo, após um relatório de 200 páginas encontrar menções ao Andrei no celular do Vorcaro. Enquanto muitos falam, a gente faz. E seguiremos firmes contra os intocáveis. CHEGA DE INTOCÁVEIS!", afirmou Zema, também por meio da mesma plataforma.

Reação de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou ministros para uma reunião no Palácio da Alvorada nesta terça-feira, 8, no fim de discutir o afastamento.

Segundo informações do portal SBT News, Lula deve se reunir com Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU), Wellington César, da Justiça, e Sidônio Palmeira, da Comunicação Social.

A AGU já prepara um recurso contra a decisão de Mendonça para tentar reverter o afastamento e permitir o retorno de Andrei Rodrigues ao comando da PF.

Durante a reunião, Lula também quer entender com os ministros as razões que levaram, por exemplo, o ministro Kassio Nunes Marques a acompanhar Mendonça e votar pelo afastamento de Andrei Rodrigues.