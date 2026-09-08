Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

REAÇÃO

Flávio Bolsonaro reage a afastamento do diretor da PF: “Desmascarado”

Flávio acusou a PF de agir politicamente contra os desafetos do governo Lula

Anderson Ramos
Por
Flávio Bolsonaro se manifestou sobre o afastamento de Andrei Rodrigues da PF.
Flávio Bolsonaro se manifestou sobre o afastamento de Andrei Rodrigues da PF. - Foto: Andressa Anholete | Agência Senado
Eleições 2026

O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), se manifestou nas redes sociais nesta terça-feira, 8, sobre afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Sem citar o ministro do STF, Flávio elogiou a medida, e ainda acusou a PF de agir politicamente contra os desafetos do governo Lula.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Grupo especial de Lula na Polícia Federal desmascarado oficialmente. Que a honrosa e gloriosa Polícia Federal volte a ter autonomia para ir atrás de bandidos, e não de adversários políticos de Lula", publicou o senador em sua conta no X, antigo Twitter.

Reação de presidenciáveis

Além de Flávio Bolsonaro, outros presidenciáveis ​​também se manifestaram após o afastamento de Andrei Gonçalves. Ronaldo Caiado (PSD), elogiou a decisão e disse que as instituições de Estado precisam agir com total imparcialidade e respeito à Constituição.

"Mais uma decisão firme e estimulante do ministro André Mendonça. Quem me conhece sabe que sempre defende a lei e a ordem movimentada juntas, sem espaço para politização. As instituições do Estado precisam agir com total imparcialidade e respeito rigoroso à Constituição. É assim que uma autoridade de verdade exerce o seu papel. O Brasil precisa de postura firme no STF e em qualquer outra instituição do país!", escreveu Caiado na postagem no X.

O também candidato Romeu Zema (Novo) celebrou o fato do afastamento de Andrei Rodrigues ter sido oriundo de uma ação impetrada pelo seu partido.

"Conseguimos o afastamento do Chefe da PF. André Mendonça acaba de afastar o Andrei Rodrigues do Comando da PF. A decisão foi tomada com base no pedido do Partido Novo, após um relatório de 200 páginas encontrar menções ao Andrei no celular do Vorcaro. Enquanto muitos falam, a gente faz. E seguiremos firmes contra os intocáveis. CHEGA DE INTOCÁVEIS!", afirmou Zema, também por meio da mesma plataforma.

Reação de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou ministros para uma reunião no Palácio da Alvorada nesta terça-feira, 8, no fim de discutir o afastamento.

Segundo informações do portal SBT News, Lula deve se reunir com Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU), Wellington César, da Justiça, e Sidônio Palmeira, da Comunicação Social.

A AGU já prepara um recurso contra a decisão de Mendonça para tentar reverter o afastamento e permitir o retorno de Andrei Rodrigues ao comando da PF.

Leia Também:

CRISE DO STF

Fachin avalia afastar Mendonça para assumir comando do caso Master
Fachin avalia afastar Mendonça para assumir comando do caso Master imagem

CRISE INSTITUCIONAL

Diretores da PF colocam cargos à disposição após saída de Andrei
Diretores da PF colocam cargos à disposição após saída de Andrei imagem

SOLIDARIEDADE

Andrei Rodrigues recebe ligação de Lula após afastamento da chefia da PF
Andrei Rodrigues recebe ligação de Lula após afastamento da chefia da PF imagem

Durante a reunião, Lula também quer entender com os ministros as razões que levaram, por exemplo, o ministro Kassio Nunes Marques a acompanhar Mendonça e votar pelo afastamento de Andrei Rodrigues.

Além das repercussões jurídicas, o presidente pretende avaliar com os auxiliares os possíveis impactos políticos da decisão, especialmente para ocorrer em um ano eleitoral.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Andrei Rodrigues Flávio Bolsonaro polícia federal

Relacionadas

Mais lidas