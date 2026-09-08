Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

CRISE

Lula convoca ministros para discutir afastamento do chefe da PF

Presidente prepara reação ao caso que mira Andrei Rodrigues

Ane Catarine
Por
O presidente Lula
O presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PR
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou ministros para uma reunião no Palácio da Alvorada nesta terça-feira, 8, a fim de discutir o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça.

Segundo informações do portal SBT News, Lula deve se reunir com Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU), Wellington César, da Justiça, e Sidônio Palmeira, da Comunicação Social.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A AGU já prepara um recurso contra a decisão de Mendonça para tentar reverter o afastamento e permitir o retorno de Andrei Rodrigues ao comando da PF.

Para Lula, a decisão representa uma invasão das competências do presidente da República, a quem cabe escolher o diretor-geral da corporação.

Leia Também:

DECLARAÇÃO

Após decisão do STF, número 2 da PF diz que órgão seguirá inabalável
Após decisão do STF, número 2 da PF diz que órgão seguirá inabalável imagem

INÉDITO

Andrei Rodrigues é primeiro chefe da PF afastado pelo STF em exercício
Andrei Rodrigues é primeiro chefe da PF afastado pelo STF em exercício imagem

TENSÃO

Governo desafia decisão no STF e tenta reconduzir Andrei Rodrigues à PF
Governo desafia decisão no STF e tenta reconduzir Andrei Rodrigues à PF imagem

Durante a reunião, Lula também quer entender com os ministros as razões que levaram, por exemplo, o ministro Kassio Nunes Marques a acompanhar Mendonça e votar pelo afastamento de Andrei Rodrigues.

Além das repercussões jurídicas, o presidente pretende avaliar com os auxiliares os possíveis impactos políticos da decisão, especialmente por ocorrer em um ano eleitoral.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

André Mendonça Andrei Rodrigues Lula PF STF

Relacionadas

Mais lidas