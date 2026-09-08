Lula convoca ministros para discutir afastamento do chefe da PF

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou ministros para uma reunião no Palácio da Alvorada nesta terça-feira, 8, a fim de discutir o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça.

Segundo informações do portal SBT News, Lula deve se reunir com Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU), Wellington César, da Justiça, e Sidônio Palmeira, da Comunicação Social.

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A AGU já prepara um recurso contra a decisão de Mendonça para tentar reverter o afastamento e permitir o retorno de Andrei Rodrigues ao comando da PF.

Para Lula, a decisão representa uma invasão das competências do presidente da República, a quem cabe escolher o diretor-geral da corporação.

Durante a reunião, Lula também quer entender com os ministros as razões que levaram, por exemplo, o ministro Kassio Nunes Marques a acompanhar Mendonça e votar pelo afastamento de Andrei Rodrigues.

Além das repercussões jurídicas, o presidente pretende avaliar com os auxiliares os possíveis impactos políticos da decisão, especialmente por ocorrer em um ano eleitoral.