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SOLIDARIEDADE

Andrei Rodrigues recebe ligação de Lula após afastamento da chefia da PF

AGU vai recorrer ao STF para reverter decisão referendada pela Segunda Turma da Corte

Yuri Abreu
Por
Lula e Andrei Rodrigues
Lula e Andrei Rodrigues - Foto: Ricardo Stuckert
Eleições 2026

O agora ex-diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, recebeu uma ligação do presidente Lula (PT), nesta terça-feira, 8, após o dirigente ter sido afastado do cargo após a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formar maioria pela decisão.

Na ligação, o petista manifestou indignação com a decisão proferida inicialmente de forma monocrática por Mendonça e referendada em seguida pelo colegiado, de acordo com o colunista Túlio Amâncio, do SBT News.

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Ainda durante a conversa, Lula afirmou que quer receber Andrei Rodrigues pessoalmente, ainda nesta terça-feira, 8, para discutir o episódio.

Governo vai cumprir decisão, mas vai recorrer

Mesmo com manifestação em favor de Andrei, Lula decidiu cumprir a decisão de André Mendonça. No entanto, já está em andamento uma reação jurídica: a Advocacia-Geral da União (AGU) vai recorrer da medida do magistrado.

Além de Andrei Rodrigues, André Mendonça também determinou o afastamento preventivo do diretor de Inteligência da Polícia Federal (PF), Leandro Almada.

O ministro do STF também determinou que a Corregedoria da Polícia Federal (PF) abra procedimentos para investigar a produção de relatórios de inteligência relacionados ao próprio Mendonça e ao advogado-geral da União, Jorge Messias.

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Tags

André Mendonça Andrei Rodrigues Lula polícia federal STF

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