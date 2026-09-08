Andrei Rodrigues recebe ligação de Lula após afastamento da chefia da PF

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O agora ex-diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, recebeu uma ligação do presidente Lula (PT), nesta terça-feira, 8, após o dirigente ter sido afastado do cargo após a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formar maioria pela decisão.

Na ligação, o petista manifestou indignação com a decisão proferida inicialmente de forma monocrática por Mendonça e referendada em seguida pelo colegiado, de acordo com o colunista Túlio Amâncio, do SBT News.

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Ainda durante a conversa, Lula afirmou que quer receber Andrei Rodrigues pessoalmente, ainda nesta terça-feira, 8, para discutir o episódio.

Governo vai cumprir decisão, mas vai recorrer

Mesmo com manifestação em favor de Andrei, Lula decidiu cumprir a decisão de André Mendonça. No entanto, já está em andamento uma reação jurídica: a Advocacia-Geral da União (AGU) vai recorrer da medida do magistrado.

Além de Andrei Rodrigues, André Mendonça também determinou o afastamento preventivo do diretor de Inteligência da Polícia Federal (PF), Leandro Almada.

O ministro do STF também determinou que a Corregedoria da Polícia Federal (PF) abra procedimentos para investigar a produção de relatórios de inteligência relacionados ao próprio Mendonça e ao advogado-geral da União, Jorge Messias.