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CRISE INSTITUCIONAL

Diretores da PF colocam cargos à disposição após saída de Andrei

Cúpula da corporação prestou apoio ao ex-diretor

Anderson Ramos
Por
Andrei Rodrigues recebeu apoio da cúpua da PF.
Andrei Rodrigues recebeu apoio da cúpua da PF. - Foto: Lula Marques/Agência Brasil
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Onze diretores da Polícia Federal (PF) colocaram suas cargas à provisão nesta terça-feira (8), após o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues , ser afastado da função por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Num manifesto divulgado logo depois da medida, os membros da cúpula da PF manifestaram “apoio total” a Andrei e ao diretor de Inteligência, Leandro Almada, que também foi alvo da determinação de afastamento .

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Os 11 diretores foram designados nas cargas por Andrei Rodrigues. Só não aderiram ao manifesto do próprio Almada, porque foi afastado do seu cargo, e o delegado Murad, que hoje assumiu o cargo do diretor-geral.

O grupo afirma que as acusações contra a cúpula da PF não têm fundamento e rejeitam a ideia de atuação "não republicana". O grupo diz que esse tipo de narrativa estaria ligado a interesses político-eleitorais e não excluiu a trajetória profissional da direção atual.

A Advocacia-Geral da União (AGU) vai recorrer à medida de Mendonça.

Ligação de Lula

Andrei Rodrigues, recebeu uma ligação do presidente Lula (PT) , nesta terça-feira, 8, após o dirigente ter sido retirado da carga após a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formar maioria pela decisão.

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Na ligação, o petista manifestou indignação com a decisão proferida inicialmente de forma monocrática por Mendonça e referendada em seguida pelo colegiado, de acordo com o colunista Túlio Amâncio, do SBT News.

Ainda durante uma conversa, Lula afirmou que quer receber Andrei Rodrigues pessoalmente, ainda nesta terça-feira, 8, para discutir o episódio.

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Tags

André Mendonça Andrei Rodrigues polícia fede

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