Ministros do STF: quantos têm, quem os indicou e tempo de mandato

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Supremo Tribunal Federal (STF) possui 10 ministros em exercício na composição atual. Os magistrados não possuem mandato fixo de duração pré-determinada em anos; o cargo é vitalício até a aposentadoria compulsória, estabelecida pela Constituição aos 75 anos de idade.

O preenchimento das cadeiras ocorre por indicação do presidente da República, com posterior sabatina e aprovação pelo Senado Federal.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Lista de ministros do STF, indicadores e tempo de permanência

Gilmar Mendes - Foto: Rosinei Coutinho/STF

Gilmar Mendes: indicado por Fernando Henrique Cardoso (2002) – permanência até atingir a aposentadoria compulsória aos 75 anos.

Cármen Lúcia - Foto: Fellipe Sampaio/STF

Cármen Lúcia: indicada por Luiz Inácio Lula da Silva (2006) – permanência até atingir a aposentadoria compulsória aos 75 anos.

Dias Toffoli - Foto: Rosinei Coutinho/STF

Dias Toffoli: indicado por Luiz Inácio Lula da Silva (2009) – permanência até atingir a aposentadoria compulsória aos 75 anos.

Luiz Fux - Foto: Rosinei Coutinho/STF

Luiz Fux: indicado por Dilma Rousseff (2011) – permanência até atingir a aposentadoria compulsória aos 75 anos.

Edson Fachin - Foto: Dida Sampaio | Estadão

Edson Fachin: indicado por Dilma Rousseff (2015) – permanência até atingir a aposentadoria compulsória aos 75 anos.

Alexandre de Moraes - Foto: Agência Brasil/ Valter Campanato

Alexandre de Moraes: indicado por Michel Temer (2017) – permanência até atingir a aposentadoria compulsória aos 75 anos.

Nunes Marques - Foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF

Nunes Marques: indicado por Jair Bolsonaro (2020) – permanência até atingir a aposentadoria compulsória aos 75 anos.

André Mendonça - Foto: Alejandro Zambrana/STF

André Mendonça: indicado por Jair Bolsonaro (2021) – permanência até atingir a aposentadoria compulsória aos 75 anos.

Cristiano Zanin - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Cristiano Zanin: indicado por Luiz Inácio Lula da Silva (2023) – permanência até atingir a aposentadoria compulsória aos 75 anos.

Flávio Dino - Foto: Victor Piemonte/STF

Flávio Dino: indicado por Luiz Inácio Lula da Silva (2024) – permanência até atingir a aposentadoria compulsória aos 75 anos

Critérios de escolha constitucional

A Constituição Federal estabelece que os ministros do STF devem ser brasileiros nato, ter entre 35 e 70 anos de idade, e apresentar notável saber jurídico e reputação ilibada.