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CRIME BRUTAL

Menino de 12 anos é morto a tiros após ter a casa invadida

Dois suspeitos foram localizados após o crime; um morreu em confronto

Andrêzza Moura
Por
Segundo informações da Polícia Civil, garoto tinha envolvimento com a criminalidade
Segundo informações da Polícia Civil, garoto tinha envolvimento com a criminalidade - Foto: Divulgação Polícia Civil

Uma menino, de 12 anos, foi executado a tiros, na tarde da terça-feira, 15, após ter a casa invadida por criminosos, no Sítio Jucá, na zona rural de Piquet Carneiro - cidade localizada cerca de 300 quilômetros de Fortaleza -, no interior do Ceará.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime foi praticado por dois homens, que chegaram ao local em uma veículo branco. Após o assassinato, a dupla fugiu levando o celular do garoto, que teria envolvimento com a criminalidade.

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"Conforme informações policiais, a vítima, um adolescente de 12 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo em um imóvel na zona rural da cidade (...) As investigações do caso estão sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de Mombaça", disse a Polícia Civil, em nota.

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Ainda de acordo com a polícia, os homens foram localizados momentos depois do crime, em casa também na zona rural do município. E, durante abordagem, recebeu os agentes a tiros. No revide, um homem, de 33, foi atingido e morreu logo após ser levado para uma unidade de saúde.

Outro suspeito, de 19, foi preso. Com ele, foram apreendidos dois revólveres, que podem ter sido usados para matar o adolescente. As informações são do G1.

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