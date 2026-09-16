Homem morre após perder controle de moto na BA-120

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A Polícia Civil da Bahia apura as circunstâncias do acidente que vitimou André da Silva Pinto. Ele encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 16, na BA-120, no tracho que liga Riachão do Jacuípe a Serra Preta, no território da Bacia do Jacuípe. A motocicleta dele estava ao lado.

O rapaz era natural do município de Nova Fátima, mas tinha familiares no povoado Lagoa do Serrote, em Conceição do Jacuípe. Segundo informações, o acidente aconteceu entre os povoados Descanso e Morro do Curral, após André perder o controle do veículo.

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De acordo com relatos de testemunhas, André foi visto pilotando a motocicleta em alta velocidade, antes do acidente. As informações são do Calila Notícias.