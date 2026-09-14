Governo libera R$ 96 milhões para obras da FIOL e de rodovias da Bahia

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O Governo Federal destinou mais de R$ 96 milhões para obras de infraestrutura na Bahia por meio de um crédito suplementar de R$ 654,7 milhões aberto para diversos órgãos do Poder Executivo. Os recursos para o estado contemplam intervenções na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) e nas rodovias BR-116 e BR-030 , além da construção do Contorno Rodoviário de Feira de Santana.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira, 14. O texto, assinado pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti , autoriza crédito suplementar de R$ 654.758.570 para estimular doações previstas na Lei Orçamentária.

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O maior valor destinado à Bahia se refere às obras de adequação na BR-116, no trecho entre a divisão de Pernambuco com a Bahia, em Ibó, e Feira de Santana . Conforme a publicação, a obra receberá cerca de R$ 31 milhões do Governo Federal.

FIOL recebe R$ 24,4 milhões

Para a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), foram destinados R$ 24.430.000 à construção do trecho ferroviário da EF-334 entre Caetité e Barreiras, no oeste da Bahia.

O recurso está alocado na unidade da Valec — Engenharia, Construções e Ferrovias SA, vinculada ao Ministério dos Transportes.

Rodovias baianas

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) também recebeu doações para diversas obras rodoviárias no estado. R$ 20 milhões foram destinados à construção do Contorno Rodoviário de Feira de Santana , na BR-324. A obra também é mencionada nos programas relacionados à adequação da BR-116.

Já a construção da BR-030, no trecho entre Maraú e o entroncamento com a BR-101, contará com R$ 20.731.973 . Assim, ao todo, as doações especificadas para essas que uatro frentes de infraestrutura somam R$ 96.161.973.

Tragédia na 116

Um grave acidente na BR-116, no trecho entre Itatim e Milagres, envolveu duas carretas que deixaram duas pessoas mortas . A investigação aconteceu na altura do Km 540, nas proximidades de um posto de combustível.