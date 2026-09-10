Duas pessoas morrem após batida entre carretas; veículos pegaram fogo

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Um grave acidente na BR-116, no trecho entre Itatim e Milagres, envolvendo duas carretas deixou duas pessoas mortas, na tarde desta quinta-feira, 10. A colisão aconteceu, por volta das 15, na altura do Km 540, nas proximidades de um posto de combustível.

Após a batida, os dois veículos pegaram fogo. As mortes foram confirmadas por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atenderam a ocorrência. Os nomes das vítimas não foram revelados.

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A polícia ainda não sabe o que ocasionou a batida. As autoridades tentam traçar a dinâmica do fato e esclarecer as circunstâncias do acidente. As informações são do Itatim News.