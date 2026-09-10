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ACIDENTE

Motorista fica ferido após carreta que transportava piso tombar na BA

Antes de tombar, veículo bateu em poste de energia

Andrêzza Moura
Por
| Atualizada em
Caminhão tomba e deixa motorista ferido
Caminhão tomba e deixa motorista ferido - Foto: Reprodução

O motorista de uma carreta que transportava piso cerâmico ficou ferido após o veículo tombar na BA-233, em um trecho que liga a via à BR-324. O acidente ocorreu entre as cidades de Riachão do Jacuípe e Pé de Serra, no território da Bacia do Jacuípe.

Agentes da Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses relataram que foram acionados, por volta das 16h,da terça-feira, 8, para atender a ocorrência.

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Ainda conforme os brigadistas, antes de tombar, a carreta colidiu em um poste de energia elétrica. Com o impacto do acidente, parte da carga de piso ficou espalhada na pista. As autoridades apuram as circunstâncias do acidentes. As informações são do Calila Notícias.

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acidente Bahia conceição do jacuípe Pé de Serra

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