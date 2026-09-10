Bancários entram em greve por tempo indeterminado na Bahia

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Os bancários da Bahia e de outras regiões do Brasil iniciaram nesta quinta-feira, 10, uma greve por tempo indeterminado após rejeitarem as propostas apresentadas durante as negociações da Campanha Salarial 2026.

A paralisação deve afetar o atendimento presencial em agências de bancos públicos, como:

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Caixa Econômica Federal;

Banco do Brasil;

Banco do Nordeste

A decisão foi tomada pelos funcionários das três instituições após as propostas salariais não serem aprovadas nas assembleias. Segundo o Sindicato dos Bancários da Bahia, os índices de rejeição foram elevados entre os trabalhadores.

Rejeição da proposta

Caixa Econômica Federal - 97,52% dos funcionários votaram contra a proposta;

Banco do Brasil - a rejeição chegou a 83,82%;

Banco do Nordeste - 72,97% dos trabalhadores foram contrários à oferta apresentada.

Com a rejeição, os funcionários aprovaram a paralisação a partir desta quinta-feira. A greve, no entanto, não significa que todas as agências das três instituições estarão fechadas.

O impacto no atendimento vai depender da adesão dos trabalhadores em cada unidade. Com isso, algumas agências podem interromper completamente o atendimento presencial, enquanto outras poderão funcionar de forma parcial durante o movimento.

A situação pode sofrer alterações ao longo dos próximos dias, já que as negociações da campanha salarial continuam e uma nova proposta pode ser apresentada às categorias.

Bancos privados

Enquanto os funcionários dos bancos públicos aprovaram a greve, os trabalhadores das instituições privadas na Bahia decidiram aceitar a proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos.

Com isso, a paralisação prevista para esta quinta-feira não deve atingir os bancos privados que tiveram a proposta aprovada pelos trabalhadores.

A orientação para os clientes é verificar previamente o funcionamento da agência antes de se deslocar até o local, já que a adesão ao movimento poderá variar de uma unidade para outra.