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PARALISAÇÃO

Bancários entram em greve por tempo indeterminado na Bahia

População pode ser afetada com paralisação

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em
A remuneração inicial é de R$ 3.762
A remuneração inicial é de R$ 3.762 - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Os bancários da Bahia e de outras regiões do Brasil iniciaram nesta quinta-feira, 10, uma greve por tempo indeterminado após rejeitarem as propostas apresentadas durante as negociações da Campanha Salarial 2026.

A paralisação deve afetar o atendimento presencial em agências de bancos públicos, como:

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  • Caixa Econômica Federal;
  • Banco do Brasil;
  • Banco do Nordeste

A decisão foi tomada pelos funcionários das três instituições após as propostas salariais não serem aprovadas nas assembleias. Segundo o Sindicato dos Bancários da Bahia, os índices de rejeição foram elevados entre os trabalhadores.

Rejeição da proposta

  • Caixa Econômica Federal - 97,52% dos funcionários votaram contra a proposta;
  • Banco do Brasil - a rejeição chegou a 83,82%;
  • Banco do Nordeste - 72,97% dos trabalhadores foram contrários à oferta apresentada.

Com a rejeição, os funcionários aprovaram a paralisação a partir desta quinta-feira. A greve, no entanto, não significa que todas as agências das três instituições estarão fechadas.

O impacto no atendimento vai depender da adesão dos trabalhadores em cada unidade. Com isso, algumas agências podem interromper completamente o atendimento presencial, enquanto outras poderão funcionar de forma parcial durante o movimento.

A situação pode sofrer alterações ao longo dos próximos dias, já que as negociações da campanha salarial continuam e uma nova proposta pode ser apresentada às categorias.

Bancos privados

Enquanto os funcionários dos bancos públicos aprovaram a greve, os trabalhadores das instituições privadas na Bahia decidiram aceitar a proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos.

Com isso, a paralisação prevista para esta quinta-feira não deve atingir os bancos privados que tiveram a proposta aprovada pelos trabalhadores.

A orientação para os clientes é verificar previamente o funcionamento da agência antes de se deslocar até o local, já que a adesão ao movimento poderá variar de uma unidade para outra.

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Tags

Bahia Banco do Brasil caixa econômica federal Greve dos Bancários

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