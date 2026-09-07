Bancos entram em greve na Bahia nesta semana; veja o que muda

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A greve dos bancários na Bahia começa nesta quinta-feira, 10, e deve afetar o atendimento em agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco do Nordeste. A paralisação foi aprovada pelos funcionários das três instituições após a rejeição das propostas apresentadas durante a Campanha Salarial 2026.

Já os trabalhadores dos bancos privados na Bahia aprovaram a proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), portanto, essas instituições não integram a paralisação prevista para o estado.

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Quais bancos entram em greve na Bahia?

Segundo o Sindicato dos Bancários da Bahia, a paralisação baiana vai atingir três instituições: Caixa, Banco do Brasil e Banco do Nordeste.

Na Caixa, a proposta apresentada aos trabalhadores foi rejeitada por 97,52% dos votantes. No Banco do Brasil, o índice de rejeição chegou a 83,82%.

Já no Banco do Nordeste, 72,97% dos votos foram contrários ao acordo.

Com os resultados, os funcionários das três instituições aprovaram uma greve por tempo indeterminado, com início marcado para quinta-feira, 10.

E os bancos privados, vão funcionar?

Na Bahia, os bancários que trabalham em instituições privadas aprovaram a proposta negociada com a Fenaban. Com isso, os bancos privados não fazem parte da greve aprovada no estado.

A decisão foi tomada em assembleia virtual, na qual a proposta para renovação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) recebeu 63,38% dos votos.

Isso significa que o impacto da paralisação deve ficar concentrado nas instituições públicas que tiveram os acordos rejeitados.

Quando começa a greve na Bahia?

A paralisação está marcada para começar à zero hora de quinta-feira, 10 de setembro, e será por tempo indeterminado.

Antes do início da greve, os bancários também vão organizar o movimento. Na quarta-feira, 9, às 18h, haverá uma atividade no Ginásio, conforme informado pelo sindicato.

Como a paralisação foi aprovada por cada base sindical, o funcionamento das agências pode variar de acordo com a adesão dos trabalhadores.

Todas as agências ficarão fechadas?



A aprovação da greve não significa que todas as unidades da Caixa, Banco do Brasil e Banco do Nordeste terão obrigatoriamente as portas fechadas. O funcionamento pode depender da adesão dos funcionários em cada agência.

Com isso, algumas unidades podem deixar de atender presencialmente, enquanto outras podem funcionar de forma parcial.

O próprio cenário da greve pode mudar ao longo dos próximos dias, já que ainda existem discussões e negociações relacionadas à campanha salarial.

Por que os bancários da Bahia decidiram parar?

A mobilização ocorre durante a Campanha Nacional dos Bancários 2026. Na Bahia, a principal diferença ficou entre os bancos privados e as instituições públicas.

Enquanto os trabalhadores da rede privada aceitaram a proposta da Fenaban, os funcionários da Caixa, Banco do Brasil e Banco do Nordeste rejeitaram os acordos específicos apresentados pelas instituições.

Segundo o material do sindicato, a insatisfação envolve pendências específicas e ocorre em meio a um cenário considerado mais difícil para a mobilização da categoria, além do processo de reestruturação vivido pelo sistema financeiro.

O que pode acontecer com o atendimento?

Com o início da paralisação, clientes que dependem de atendimento presencial nas três instituições devem ficar atentos ao funcionamento das agências.

A orientação é verificar a situação da unidade antes de se deslocar, principalmente a partir de quinta-feira, 10, quando a greve começa oficialmente na Bahia.

A paralisação, inicialmente aprovada por tempo indeterminado, pode ter novos desdobramentos conforme as negociações entre trabalhadores e bancos avancem.