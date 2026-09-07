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ECONOMIA

Em crise? Gigante automobilística anuncia mais de 4 mil demissões

A empresa divulgou o plano de demissão voluntária após meses de turbulências

Carla Melo
Por
A grande maioria dos empregados da JLR trabalha no Reino Unido
A grande maioria dos empregados da JLR trabalha no Reino Unido - Foto: BEN STANSALL / AFP

A montadora britânica de automóveis de luxo Jaguar Land Rover (JLR) anunciou nesta segunda-feira, 7, um plano de demissão de "quase 4.000" trabalhadores nos próximos dois anos.

O plano de corte representa aproximadamente 10% do quadro global de funcionários da montadora.

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A empresa divulgou o plano de demissão voluntária após meses de turbulências provocadas por um ataque cibernético contra o grupo e pelas tarifas setoriais do presidente americano Donald Trump.

"A indústria automotiva enfrenta desafios significativos, com mudanças tecnológicas em meio a uma intensa concorrência e a uma constante incerteza geopolítica", afirmou o CEO da JLR, PB Balaji, em um comunicado.

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A grande maioria dos empregados da JLR, quase 34.000 pessoas, trabalha no Reino Unido.

A empresa estabelecerá como meta economizar 1,7 bilhão de libras esterlinas (2,3 bilhões de dólares, 11,7 bilhões de reais) nos próximos dois anos.

O grupo empresarial teve um difícil exercício 2025/2026 ao registrar 244 milhões de libras em perdas líquidas (1,6 bilhão de reais), após um lucro de 1,8 bilhão (12 bilhões de reais) um ano antes.

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Tags

auto economia montadora de luxo

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