Após fechamento de fábricas, Brastemp e Consul anunciam super desconto

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Brastemp e Consul estão oferecendo até 10% de desconto para consumidores que decidirem trocar eletrodomésticos antigos por novos. A iniciativa faz parte do programa Troca Certa, que também prevê a retirada gratuita do aparelho usado.

A novidade acontece em meio à reestruturação das operações da Whirlpool, dona das duas marcas, que anunciou o encerramento da produção de máquinas de lavar em uma fábrica na Argentina e a concentração dessas atividades no Brasil.

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Como funciona o desconto da Brastemp e Consul

O Troca Certa funciona no modelo de trade-in, em que o consumidor entrega um equipamento usado ao comprar um novo. Inicialmente voltado para refrigeradores e máquinas de lavar, o programa passou a incluir também freezers.

A iniciativa está disponível nos sites da Brastemp e da Consul. Ao adquirir um dos produtos participantes, o consumidor informa os dados do eletrodoméstico antigo e pode solicitar a retirada do aparelho sem custo.

O desconto pode chegar a 10%, dependendo do produto escolhido e das condições previstas pelo programa.

A coleta gratuita, no entanto, não depende necessariamente da compra de um novo eletrodoméstico. A Whirlpool também mantém um sistema próprio de logística reversa para quem deseja apenas descartar um aparelho usado.

O que acontece com os eletrodomésticos usados

Depois que o equipamento é retirado da residência, o processo continua com a destinação dos materiais. A operação envolve diferentes organizações responsáveis pelas etapas de logística reversa, descarte e reciclagem.

A Circular Brain atua na gestão do descarte pós-consumo e da logística reversa da Brastemp e da Consul, incluindo a destinação dos equipamentos e a priorização da reciclagem dos materiais.

Já a Dow participa por meio do programa Reuse, voltado ao tratamento e à destinação da espuma rígida de poliuretano (PU) presente em refrigeradores e freezers.

Segundo a Whirlpool, mais de 20 mil pedidos de coleta foram realizados pelo mecanismo desde o início de 2026.

Considerando todo o programa de logística reversa das marcas, mais de 111 mil toneladas de resíduos foram destinadas desde 2023. A companhia estima que o volume corresponda a aproximadamente 2,5 milhões de produtos.

“Cuidar do meio ambiente também precisa ser simples para o consumidor. O Troca Certa foi pensado justamente para eliminar barreiras que muitas vezes dificultam o descarte correto de um eletrodoméstico”, afirma Douglas Reis, diretor jurídico, de assuntos regulatórios e ESG da Whirlpool para a América Latina.

Programa também tem ações de educação

A iniciativa conta ainda com a participação do Instituto Akatu, responsável por ações educativas relacionadas ao consumo consciente e ao descarte adequado.

Por meio do Edukatu, programa de educação para o consumo consciente, a organização informa ter alcançado mais de 670 mil estudantes, além de capacitar 19 mil educadores e chegar a mais de 9 mil escolas.

No fim de 2025, o programa recebeu o Prêmio UNESCO/Japão em Educação para o Desenvolvimento Sustentável.

“A educação é um dos pilares centrais da nossa atuação e os números do Edukatu comprovam esse impacto”, afirma Lucio Vicente, diretor-geral do Instituto Akatu.

Como solicitar a coleta

Para utilizar o Troca Certa, o consumidor deve comprar um produto participante nos sites da Brastemp ou Consul e informar os dados do eletrodoméstico que será substituído.

Nos casos elegíveis, o desconto de até 10% é aplicado à compra e o aparelho antigo pode ser retirado gratuitamente.

Para equipamentos com mais de 30 quilos, é necessário preencher um formulário online e aguardar o contato para o agendamento da coleta em casa.

Já os aparelhos menores podem ser levados a um dos mais de 17 mil pontos de coleta credenciados mantidos pela empresa em todo o país. Os locais podem ser consultados por meio do CEP.

Whirlpool concentra produção no Brasil

A ampliação do programa ocorre enquanto a Whirlpool reorganiza sua estrutura produtiva na América Latina.

A companhia anunciou um investimento de R$ 300 milhões na expansão e modernização da fábrica de Rio Claro, em São Paulo.

A medida acompanha o encerramento da produção de máquinas de lavar na unidade de Pilar, na Argentina, inaugurada em 2022. Com a mudança, a fabricação de lavadoras de abertura frontal e modelos lava e seca será concentrada no interior paulista.

A fábrica brasileira também deve receber mais de 20 robôs industriais, dentro da estratégia de modernização da unidade. A empresa pretende ainda elevar para 95% a nacionalização dos componentes utilizados na produção.

Com a expansão, a planta de Rio Claro deve ganhar escala e eficiência e se tornar um dos principais pontos de exportação da Whirlpool para a região.

O projeto também prevê a criação de cerca de 2,8 mil postos de trabalho, entre empregos diretos e indiretos.

Apesar do fechamento da unidade argentina, a Whirlpool afirmou que o país continuará sendo um mercado estratégico. Os consumidores argentinos seguirão sendo atendidos, mas com produtos importados das fábricas brasileiras e de outras unidades da companhia.