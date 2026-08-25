Leilão da Casas Bahia vende eletrodomésticos com até 68% de desconto

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Um kit com 15 eletrodomésticos foi vendido por R$ 1.872 no segundo leilão da Casas Bahia, encerrado nesta terça-feira, 25. O lote recebeu dez lances e tinha valor de referência de R$ 2.700,29, uma diferença de R$ 828,29.

Entre os itens estavam uma air fryer oven, modelo com formato de forno, e uma batedeira planetária. O conjunto ainda reunia liquidificadores, multiprocessadores, pipoqueiras e ferros de passar.

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Produtos tinham marcas conhecidas

Os eletrodomésticos incluídos no lote eram de fabricantes como Philco, Mondial e Britânia. Ao todo, o leilão disponibilizou 190 produtos, com descontos que chegaram a 68%.

A venda ocorreu por meio da plataforma Kwara. Os produtos são provenientes do Departamento de Assistência Técnica (DAT) da Casas Bahia e podem apresentar avarias ou ausência de peças.

Kit de eletrodomésticos do leilão - Foto: Reprodução

A origem dos itens também significa que eles não estão diretamente relacionados às lojas desativadas pela companhia.

Em comunicado, a Casas Bahia informou que os leilões fazem parte de uma prática recorrente da empresa e afirmou que suas lojas físicas e operação de comércio eletrônico continuam funcionando.

Retirada será feita em depósito

Os compradores terão de retirar os produtos no depósito da Casas Bahia localizado na Vila Militar, em Jundiaí (SP).

A retirada deverá ser previamente agendada na plataforma Kwara e poderá ocorrer nos dias 26, 27 e 28 de agosto. Há horários disponíveis pela manhã, das 9h às 11h30, e à tarde, das 14h às 15h30.

Quem arrematou os lotes também ficará responsável pela desmontagem, remoção e transporte dos produtos.

Venda ocorre durante reestruturação da empresa

O novo leilão ocorre enquanto a Casas Bahia enfrenta uma grave crise financeira. A companhia entrou com pedido de recuperação judicial após apontar dificuldades provocadas pelo cenário econômico, pelos juros elevados, pela restrição de crédito e pela queda do consumo.

O processo ocorre após uma série de fechamentos de unidades em diferentes estados. Em Santa Catarina, por exemplo, a rede reduziu de 23 para cinco lojas, com o encerramento de 18 unidades.

A companhia declarou que a recuperação judicial faz parte do processo de reorganização financeira e busca criar condições para a continuidade das operações.