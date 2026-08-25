Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Leilão da Casas Bahia vende eletrodomésticos com até 68% de desconto

Kit com 15 eletrodomésticos recebeu dez lances e saiu por R$ 1.872

Isabela Cardoso
Por
Casas Bahia
Casas Bahia - Foto: Divulgação

Um kit com 15 eletrodomésticos foi vendido por R$ 1.872 no segundo leilão da Casas Bahia, encerrado nesta terça-feira, 25. O lote recebeu dez lances e tinha valor de referência de R$ 2.700,29, uma diferença de R$ 828,29.

Entre os itens estavam uma air fryer oven, modelo com formato de forno, e uma batedeira planetária. O conjunto ainda reunia liquidificadores, multiprocessadores, pipoqueiras e ferros de passar.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Produtos tinham marcas conhecidas

Os eletrodomésticos incluídos no lote eram de fabricantes como Philco, Mondial e Britânia. Ao todo, o leilão disponibilizou 190 produtos, com descontos que chegaram a 68%.

A venda ocorreu por meio da plataforma Kwara. Os produtos são provenientes do Departamento de Assistência Técnica (DAT) da Casas Bahia e podem apresentar avarias ou ausência de peças.

Kit de eletrodomésticos do leilão
Kit de eletrodomésticos do leilão - Foto: Reprodução

A origem dos itens também significa que eles não estão diretamente relacionados às lojas desativadas pela companhia.

Em comunicado, a Casas Bahia informou que os leilões fazem parte de uma prática recorrente da empresa e afirmou que suas lojas físicas e operação de comércio eletrônico continuam funcionando.

Retirada será feita em depósito

Os compradores terão de retirar os produtos no depósito da Casas Bahia localizado na Vila Militar, em Jundiaí (SP).

A retirada deverá ser previamente agendada na plataforma Kwara e poderá ocorrer nos dias 26, 27 e 28 de agosto. Há horários disponíveis pela manhã, das 9h às 11h30, e à tarde, das 14h às 15h30.

Leia Também:

MAIS DE 60% DE DESCONTO

Casas Bahia mantém leilão de eletrodomésticos e define limite; saiba quando
Casas Bahia mantém leilão de eletrodomésticos e define limite; saiba quando imagem

EXECUÇÃO DE GARANTIAS

Recuperação judicial da Casas Bahia coloca Bradesco em dívida bilionária
Recuperação judicial da Casas Bahia coloca Bradesco em dívida bilionária imagem

ECONOMIA

Após Casas Bahia, gigante dos móveis também pede recuperação judicial
Após Casas Bahia, gigante dos móveis também pede recuperação judicial imagem

Quem arrematou os lotes também ficará responsável pela desmontagem, remoção e transporte dos produtos.

Venda ocorre durante reestruturação da empresa

O novo leilão ocorre enquanto a Casas Bahia enfrenta uma grave crise financeira. A companhia entrou com pedido de recuperação judicial após apontar dificuldades provocadas pelo cenário econômico, pelos juros elevados, pela restrição de crédito e pela queda do consumo.

O processo ocorre após uma série de fechamentos de unidades em diferentes estados. Em Santa Catarina, por exemplo, a rede reduziu de 23 para cinco lojas, com o encerramento de 18 unidades.

A companhia declarou que a recuperação judicial faz parte do processo de reorganização financeira e busca criar condições para a continuidade das operações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Casas Bahia economia Varejo

Relacionadas

Mais lidas