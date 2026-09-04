Casas Bahia realiza novo leilão de eletrodomésticos e eletrônicos; veja como participar

A Casas Bahia realiza um novo leilão virtual de produtos armazenados em seu centro de distribuição em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Entre os itens disponíveis estão celulares, notebooks, geladeiras, televisores, lavadoras, liquidificadores, fritadeiras e panelas elétricas.

Os lances podem ser feitos até a próxima quarta-feira, 9 de setembro, por meio da plataforma Kwara. Os pagamentos dos produtos arrematados podem ser realizados via Pix ou cartão de crédito.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os lotes têm horários diferentes para encerramento. Um deles, com 25 produtos, incluindo ventilador, aspirador portátil, espremedor de frutas e batedeira, tem lance inicial de R$ 2.545 e termina às 11h. Já outro lote, com um carregador portátil e um tablet, pode receber lances até as 11h59.

Segundo a Casas Bahia, os leilões são realizados regularmente e não têm relação com o processo de recuperação judicial da empresa.

Produtos podem ter avarias

Os interessados devem ficar atentos às condições dos produtos. O edital informa que os itens podem apresentar riscos, amassados, sinais de uso, sujeira, ausência de peças, acessórios ou manuais. Também há mercadorias sem funcionamento, com senhas ou bloqueios e até classificadas como sucata.

A empresa recomenda que os participantes consultem as informações dos lotes antes de dar os lances. Também é possível realizar uma vistoria presencial no centro de distribuição, em Duque de Caxias. Após o arremate, não há possibilidade de troca.

A retirada dos produtos é responsabilidade do comprador e precisa ser previamente agendada. O acesso ao local também segue regras específicas estabelecidas no edital.